Хиляди жертви в Германия! Какво става

Предполага се, че близо 10 000 души са починали в Германия тази година заради горещините, съобщи Националният институт по обществено здраве „Роберт Кох“, предаде ДПА.

В седмичния си доклад Институтът оцени, че до 19 юли в цялата страна са регистрирани 9800 смъртни случая, свързани с жегата. Тази цифра е по-висока от която и да е цяла година от 2016 г. насам.

Германия преживя няколко горещи вълни това лято, като в края на юни беше подобрен националният температурен рекорд.

Най-голям е делът на смъртните случаи, свързани с горещините, сред хората на възраст 75 и повече години, посочва институтът, цитиран от Ройтерс.

По данни на Института смъртността нараства значително през седмиците, когато средната температура надхвърля 20 градуса по Целзий. „Поради това очакваме горещите вълни през това лято също да доведат до повишаване на смъртността“, се казва още в информацията.