Тръмп изпълни заканата си, ракети летят към Иран

Съединените щати нанесоха масирана двучасова вълна от удари по десетки цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран. Операцията започна в сряда вечерта американско време и приключи в ранните часове на четвъртък, като засегна командни центрове, ракетни и дронови съоръжения, крайбрежни отбранителни позиции и военноморски способности.

СЕНТКОМ определи атаката като „мощен отговор“ на иранския ракетен удар срещу американски сили в Йордания. Новата размяна на удари прекрати краткия период на относително спокойствие и изправи региона пред поредна опасна ескалация.

Двучасов удар по десетки цели

Американското Централно командване съобщи, че операцията е продължила от 20 до 22 часа източноамериканско време. Използваните сили са поразили десетки обекти на Революционната гвардия на различни места в Иран.

Сред мишените са били военни командни центрове, бази и съоръжения за ракети и дронове, системи за крайбрежно наблюдение и отбрана, както и военноморска инфраструктура. Вашингтон обяви, че целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува американски сили и партньори в региона.

Ирански държавни медии съобщиха за експлозии в провинция Хузестан и за двама ранени при атаки срещу остров Кешм в Ормузкия проток. Към момента няма независимо потвърдена пълна оценка на нанесените щети.

Пет ракети бяха свалени над Йордания

Новата американска операция последва ирански ракетен залп срещу базата „Муафак Салти“ в Йордания - ключов военен център, използван от силите на САЩ в Близкия изток. Революционната гвардия потвърди чрез иранските държавни медии, че е изстреляла балистични ракети към съоръжението.

Йорданските въоръжени сили съобщиха, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила пет ракети. Няма данни за жертви или материални щети от атаката.

СЕНТКОМ определи иранските действия като опит за изненадващо нападение срещу американските части. След прехващането президентът Доналд Тръмп се закани, че Съединените щати ще отговорят изключително твърдо.

Саудитска Арабия се включи в ударите

Часове преди новата атака срещу Иран американски и саудитски самолети нанесоха съвместни удари по логистични и оръжейни обекти на подкрепяни от Техеран формирования в Източен Ирак. Това беше първото публично обявено участие на Саудитска Арабия в американска въздушна операция от началото на войната.

Рияд заяви, че операцията е отговор на атаки с дронове срещу саудитски петролни обекти, за които обвини въоръжени групировки, действащи от Ирак. Саудитското министерство на отбраната подчерта, че страната не търси ескалация, но ще отвръща на всяка агресия.

Силите за народна мобилизация в Ирак съобщиха за най-малко 20 убити бойци и 32 ранени. Според представители на иракски групировки сред загиналите са и шестима ирански съветници. Иракските власти осъдиха ударите като нарушение на суверенитета на страната и заявиха, че сред жертвите има невинни хора.

Краткото затишие приключи

Само дни по-рано Вашингтон беше прекратил временно въздушната си кампания на фона на дипломатически усилия за намаляване на напрежението. Новият ирански залп срещу Йордания и последвалият американски отговор на практика сложиха край на тази пауза.

„Ще ги ударим много силно, защото сега е наш ред“, заяви Тръмп преди началото на операцията. Американският президент добави, че Иран е поискал Вашингтон да се въздържи от ответна атака, но даде ясно да се разбере, че решението вече е взето.

Нов удар върху петрола и дипломацията

Подновените сражения предизвикаха ново рязко движение на петролните пазари. Сортът Брент поскъпна с близо 8% в сряда, преди частично да отстъпи в ранната търговия в четвъртък и да остане около 89 долара за барел.

Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше приблизително една пета от световния петрол и газ, остава до голяма степен блокиран. Иран отхвърли предложение на Оман за съвместно регионално управление на корабния трафик, а посредниците признават, че шансовете за бързо връщане към преговорите намаляват с всеки нов удар.