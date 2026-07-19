САЩ отприщиха осма нощ на удари срещу Иран, Ормуз отново пламна

Американските въоръжени сили приключиха осмата поредна нощ на въздушни удари срещу Иран, след като при иранско нападение в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Един военен остава в неизвестност, а четирима са били приети в болница.

Атакувани са обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, за които Вашингтон твърди, че са свързани пряко с терора. Новата размяна на огън разширява опасно конфликта за контрол над Ормузкия проток и приближава региона до пълномащабна война.

Осмата нощ на възмездието

Ударите са започнали по нареждане на президента Доналд Тръмп в 22:00 часа по Гринуич в събота (1:00 часа българско време в неделя). Централното командване на САЩ обяви, че операцията трябва да отслаби способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване и да накаже бързо силите на КГИР, извършили атаката срещу американските военнослужещи.

„Ударите са предназначени да отслабят допълнително способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток и бързо да накажат силите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, които извършиха атаките срещу американски военнослужещи в Йордания“, се казва в изявлението.

Американското командване съобщи, че са поразени ирански съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана, морски способности, военна логистична инфраструктура и складове за ракети и дронове. За първи път Вашингтон посочи толкова пряко, че конкретна серия от удари е насочена срещу КГИР - ключовата военна структура, която контролира значителна част от ракетния арсенал на Иран.

Изтребители и „Томахок“ разтърсиха Южен Иран

Кадри, разпространени от американската армия, показаха изстрелване на боеприпаси от военен кораб и експлозии по набелязаните цели. В операцията са участвали бойни самолети и крилати ракети „Томахок“, изстреляни от море.

Иранската агенция Мехр съобщи за удар близо до град Сирик в южната част на страната, без първоначални данни за жертви или щети по инфраструктурата. Агенция Тасним информира за атака и край град Шадеган, недалече от границата с Ирак. Експлозии са чути още край Хаджиабад, Бандар Абас и остров Кешм, разположен в самия Ормузки проток.

При предишните удари бяха повредени два моста и пътен тунел по един от основните маршрути към Бандар Абас. Засегнати бяха също електрически и водоснабдителни съоръжения в района, докато Вашингтон засилва натиска си върху пристанищата и военните способности на Иран.

Двама убити, един изчезнал

Двамата американски военнослужещи са загинали в петък, докато са участвали в отбраната срещу ирански балистични ракети и дронове в Йордания. Един техен колега остава в неизвестност, а имената на жертвите се пазят, докато бъдат уведомени семействата им.

С последните жертви броят на загиналите американски военнослужещи от началото на войната достигна 16. Ранените са повече от 430, въпреки че конфликтът се води основно чрез ракети, дронове и авиация, без големи американски сухопътни операции на територията на Иран.

Иранските власти съобщиха, че най-малко 50 души са били убити и повече от 500 са ранени при американските удари през последните три седмици. Сред жертвите има и хора, загинали при атака срещу мост в петък.

Иран удари американски бази в Кувейт

Техеран отговори с нова атака с дронове срещу американски военни обекти и техника в Кувейт. Според иранската държавна телевизия цели са били лагерът „Ал Адири“ и военновъздушната база „Али ал Салем“, които вече бяха атакувани през предишните дни.

Корпусът на гвардейците заяви, че е поразил американски военен център в лагер „Арифджан“, радарно съоръжение в базата „Али ал Салем“ и обекти в Бахрейн. Иранските медии твърдят още, че при нападението в Йордания са унищожени американски самолети, но Ройтерс не е успял да потвърди независимо тези твърдения.

Кувейт съобщи за удари по петролно съоръжение и инсталация за обезсоляване на вода. Няколко работници и пожарникари са били ранени, а част от мощностите за производство на електричество са спрели работа. Страната получава около 90 на сто от питейната си вода чрез обезсоляване, което превръща подобни атаки в пряка заплаха за ежедневния живот на населението.

Битката за Ормуз заплашва целия свят

Временната договореност за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран се разпадна само месец след подписването ѝ. Оттогава двете страни отново си разменят удари, а Иран атакува американски сили и съюзници в Йордания, Кувейт, Бахрейн и други части на Залива.

В центъра на конфликта остава Ормузкият проток - тесният морски коридор, през който преди войната преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол. Съединените щати обявиха морска блокада на иранските пристанища, докато Техеран продължава да ограничава преминаването на кораби и да атакува съдове, които според него нарушават наложените правила.

Европейският съюз и държавите от Персийския залив призоваха Иран незабавно да прекрати атаките и да осигури свободно корабоплаване през протока. Американският Държавен департамент издаде и глобално предупреждение за пътуване заради опасността от непредвидима ескалация, затваряне на въздушни пространства и отмяна на полети.

Хаменей обеща „по-тежка цена“ за Америка

В писмено изявление, разпространено от иранските държавни медии, върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че действията на Вашингтон са доказали, че подписът на Доналд Тръмп е „напълно лишен от стойност и доверие“.

Той предупреди, че Съединените щати ще понесат „още по-тежки разходи и допълнително унижение“, а иранският народ и така нареченият „фронт на съпротивата“ подготвят „незабравими уроци“. От Белия дом няма незабавен отговор, а местонахождението на Хаменей остава неизвестно.

Осмата поредна нощ на удари показа, че примирието вече е само спомен. САЩ обещават наказание, Иран - унижение за противника, а между двете сили остава Ормузкият проток, през който минава жизненоважна част от петрола на планетата.