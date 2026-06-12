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ИД: Смърт за Путин

ИД: Смърт за Путин

Снимка на разрушения "Червен площад" в Москва бе пусната от "Ислямска държава" в интернет. С нея джихадистите заплашиха Русия, че ще отвърнат на удари...

02 октомври | 15:49
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