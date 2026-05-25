Лавров лично предупреди САЩ: Предстои системен апокалипсис над Киев!

В извънреден телефонен разговор с Марко Рубио руският външен министър обяви старта на безмилостни удари по центровете за вземане на решения, докато Москва призова чужденците спешно да бягат. Светът е изправен пред прага на брутална ескалация във военния конфликт.

Руският външен министър Сергей Лавров проведе извънреден телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, за да отправи официално и смразяващо предупреждение от името на Кремъл. По директно разпореждане на президента Владимир Путин, руската армия започва системни, последователни и масирани удари по ключови обекти на територията на Киев, пренасяйки войната в самото сърце на украинската власт.

Ранени са 86 руски деца през нощта

Москва обосновава предстоящата офанзива като директен и безкомпромисен отговор на продължаващите атаки от страна на киевския режим срещу мирни граждани и гражданска инфраструктура на руска територия. Като конкретен първоизточник и повод за мащабните въздушни нападения се посочва убийството на руски ученици при удар срещу ученическо общежитие.

Според официалните данни на Министерството на извънредните ситуации на Русия (МЧС), при удара срещу студентското общежитие в Старобилск (Луганска област) са загинали общо 21 души, а други 42-ма души са ранени. По данни на руските комисари по правата на човека и правата на децата, в сградата на колежа по време на нощната атака са спели 86 тийнейджъри на възраст между 14 и 18 години. Поради тази причина голяма част от пострадалите и жертвите под отломките са млади хора и ученици. Според официалното съобщение на руското външно министерство, мишени на руските ракети ще бъдат не само сгради и съоръжения, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна, но и самите центрове за вземане на стратегически решения. Този ход на Кремъл на практика означава преминаване към тактика на пълно унищожение на командната верига в Киев.

Ултиматум към чужденците и дипломатите

Преди броени часове руската дипломация излезе с безпрецедентно предупреждение към всички международни представители и чужди граждани, намиращи се в украинската столица, като ги призова незабавно да напуснат града. Този ход показва, че Москва няма намерение да спира пред нищо и залогът вече е повдигнат до краен предел. Директното информиране на Вашингтон през държавния секретар Марко Рубио е ясен знак, че Русия чертае финални червени линии и поставя Белия дом пред свършен факт в навечерието на мащабните въздушни рейдове.

