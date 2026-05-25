Въпреки войната с Иран: Израел свали лихвените проценти! Как?

Централната банка на Израел понижи основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до равнище от 3,75 на сто, предава Ройтерс. Решението за третото намаление в рамките на половин година е продиктувано от силното поскъпване на националната валута и стабилните нива на инфлацията. Банковата институция обаче предупреди, че геополитическата несигурност в региона остава висока въпреки действащото примирие в конфликта с Иран.

Трето понижение за последната половин година

Референтният лихвен процент пада от 4 на сто на 3,75 на сто, което съвпадна с предварителните очаквания на пазарните анализатори. Преди това регулаторът предприе сходни стъпки през ноември и януари, но запази лихвите без промяна по време на последните си две заседания. Временният застой в паричната политика беше наложен заради избухването на военния конфликт с Иран и сериозните опасения от рязък скок на потребителските цени.

Стабилна инфлация и рекордно скъп шекел

Икономическите показатели на страната показват устойчивост на фона на сложната външнополитическа обстановка. Годишната инфлация в Израел се задържа на ниво от 1,9 на сто през април, което попада изцяло в заложения целеви диапазон от 1 до 3 на сто. Централната банка отбеляза, че курсът на израелския шекел се намира на тридесет и три годишен връх спрямо щатския долар. Тази силна валутна позиция оказва допълнителен натиск за ограничаване и балансиране на инфлационните процеси.

Поскъпването на шекела обаче създаде затруднения за местния бизнес, ориентиран към международните пазари. Израелските износители изрично призоваха за намаляване на лихвените нива или за директна интервенция на валутния пазар, за да се защити конкурентоспособността им.

Несигурно примирие след въздушните удари

Решението на финансовата институция се развива в контекста на крехкото геополитическо статукво в Близкия изток. Военните действия започнаха на двадесет и осми февруари, когато САЩ и Израел нанесоха масирани въздушни удари срещу цели в Иран. Сключеното на осми април примирие между трите държави продължава да се спазва, но ситуацията остава силно непредвидима. В официалното си изявление Израелската централна банка подчерта, че все още съществува значителна геополитическа несигурност както на вътрешно, така и на глобално равнище.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com