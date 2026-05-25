4 танкера пробиха блокадата в Ормуз

Четири големи танкера успешно преминаха през ключовия Ормузки проток и се насочиха към Пакистан, Китай и Индия, съобщи Ройтерс. Три от плавателните съдове пренасят втечнен природен газ, а четвъртият е супертанкер с иракски суров петрол, който беше блокиран в района в продължение на почти три месеца. Данните от платформите за проследяване на корабоплаването показват първо сериозно раздвижване по жизненоважния морски път.

Военният конфликт и петролната блокада

Преминаването на корабите се случва на фона на изключително усложнена геополитическа обстановка. Избухналата на двадесет и осми февруари американско-израелска война срещу Иран парализира трафика в региона. През Ормузкия проток обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Поради тази причина конфликтът нанесе сериозен удар върху глобалната енергийна сигурност.

Четирите плавателни съда са част от малка група супертанкери, които успяха да напуснат Персийския залив. Те са използвали специален транзитен маршрут, наложен от иранските власти. Раздвижването започна още миналата седмица, когато три други супертанкера с шест милиона барела суров петрол отплаваха в посока Китай и Южна Корея.

Курс към Пакистан и Китай

Сред успешно преминалите съдове е танкерът за втечнен природен газ Фуайрит. Корабът плава под флага на Бахамските острови и е натоварил синьо гориво от катарското пристанище Рас Лафан. Според платформите за проследяване той вече е преминал протока и се очаква да разтовари в Пакистан. Собственикът на съда, японската компания Мицуи лайнс, отказа коментар пред Ройтерс.

Вторият ключов плавателен съд е петролният супертанкер Игъл Верона, който напусна протока в събота. Той превозва близо два милиона барела суров петрол, натоварен от иракското пристанище Басра. Корабът плава под сингапурски флаг и е нает от компанията Юнипек, която е търговско подразделение на китайския гигант Синопек. Очаква се супертанкерът да пристигне в източното китайско пристанище Нинбо в средата на юни.

Успешният транзит на тези кораби дава надежда за частично възстановяване на доставките, въпреки продължаващите военни действия в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com