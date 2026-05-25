Любов като токов удар, пари и драми: Ето коя зодия удря джакпота

Планетите тази седмица направо крещят. Емоции, внезапни обрати, тайни разговори и неочаквани срещи ще разместват пластовете при почти всички знаци. За едни съдбата отваря врати, за други – затръшва стари. Любовта ще бъде като токов удар, а парите – като влак: или ги хващате навреме, или ги гледате как отминават.

♈ Овен

Тази седмица ще сте като запалена клечка кибрит – достатъчна е една дума и избухвате. В работата обаче именно тази енергия ще ви изстреля напред. Очаква ви важен разговор, който може да промени плановете ви за лятото. В любовта някой най-после ще каже това, което дълго е премълчавал. Не бързайте с решенията в петък.

♉ Телец

Парите ще бъдат основната ви тема. Добра новина или предложение ще ви накара да погледнете по-смело към бъдещето. Внимавайте обаче с хора, които ви обещават прекалено много. Сърцето ви иска спокойствие, но съдбата подготвя малък емоционален хаос. Възможна е среща с човек от миналото.

♊ Близнаци

Вие сте звездите на седмицата. Харизмата ви ще работи на пълни обороти и трудно някой ще ви устои. Подходящ момент за нови идеи, интервюта, пътувания и флиртове. Един телефонен разговор може да преобърне настроението ви за минути. Не разказвайте плановете си на всеки.

♋ Рак

Нещо вътре във вас се променя. Ще усетите нужда да се отдръпнете от шумните хора и да подредите мислите си. Финансов въпрос, който ви тревожи, постепенно започва да се изяснява. В любовта ще искате повече сигурност и по-малко игри. Уикендът носи хубава новина отдалеч.

♌ Лъв

Сцената е ваша и всички погледи отново са насочени към вас. Очаква ви силна седмица за кариера, изява и лични победи. Внимавайте само с егото – не всеки е длъжен да аплодира решенията ви. Любовният живот става по-горещ, особено след сряда. Някой тайно ви ревнува.

♍ Дева

Ще ви се наложи да подреждате чужд хаос, както обикновено. Добрата новина е, че именно това ще ви донесе признание. Не позволявайте на дребни интриги да ви развалят настроението. Организмът ви подсказва, че имате нужда от почивка. В личния живот предстои откровение, което ще ви изненада.

♎ Везни

Седмицата ви носи романтика, но и трудни избори. Ще се колебаете между сигурното и вълнуващото. На работа някой ще поиска мнението ви по важен въпрос и това ще ви постави в центъра на събитията. Пазете се от прибързани покупки – портфейлът ви няма да е във възторг.

♏ Скорпион

Интуицията ви е плашещо точна в момента. Ако нещо ви мирише на лъжа – вероятно сте прави. Очаква ви напрегнат, но много продуктивен период. В любовта страстите ще са бурни и ревността може да създаде драма от нищото. Не подценявайте една случайна среща.

♐ Стрелец

Неспокойствието ви расте и ще търсите промяна на всяка цена. Пътуване, нов проект или спонтанно решение ще ви върне усещането за свобода. Човек около вас има нужда от подкрепата ви, дори да не го показва. Любовта идва неочаквано – и точно когато сте решили да не я търсите.

♑ Козирог

Работата ви поглъща, но тази седмица усилията ви няма да останат незабелязани. Възможно е предложение, което да отвори нова професионална врата. В личния живот ще трябва да кажете ясно какво искате. Колкото повече мълчите, толкова повече се объркват нещата около вас.

♒ Водолей

Главата ви е пълна с идеи, но сърцето ви още се лута. Ще получите интересна възможност, свързана с обучение, пътуване или нови контакти. Някой около вас се опитва да разбере истинските ви чувства. Не бъдете толкова загадъчни – понякога простите думи вършат чудеса.

♓ Риби

Емоциите ви ще са като океан – ту спокойни, ту бурни. Тази седмица ще усетите кои хора наистина са на ваша страна. Финансово напрежение постепенно ще отслабне. В любовта ви чака нежен момент, който ще ви върне усмивката. Доверете се повече на интуицията си.

