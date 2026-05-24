Криза в Бъкингам! Уилям взе брутално решение

Кризата в двореца Бъкингам се задълбочава и всякакви надежди за помирение в кралското семейство изглеждат загубени. Най-новите клюки гласят, че принц Уилям вече е изключил възможността първите му братовчедки, принцесите Беатрис и Юджини, някога да станат висши действащи членове на монархията.

Според RadarOnline, 37-годишната Беатрис и 36-годишната й сестра Юджини са все по-изолирани от династията след драмите на родителите им покрай скандала Епстийн. Баща им, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, беше лишен от военните си титли и обществени задължения, след като връзката му с осъдения сексуален престъпник донесе срам на фамилията.

Въпреки че нито Беатрис, нито Юджини са обвинявани в неправомерни действия, източници от кралските среди твърдят, че последиците от скандалите коренно са променили начина, по който бъдещият крал Уилям и съпругата му Катрин тълкуват ролята на сестрите в монархията.

Близък до семейство Уелс твърди, че Уилям възприема присъствието на принцесите в публични събития като потенциална заплаха за усилията му да модернизира и защити институцията като марка.

„Уилям смята, че монархията не може да оцелее при смесените послания, свързани със скандала, предизвикан от Андрю и щетите, които нанесени върху общественото доверие към кралското семейство. Той вярва, че трябва да има много ясно и последователно разграничение между институцията и всеки, дори косвено свързан с тези последици. И че ако на Беатрис и Юджини се позволи да участват в големи кралски събития, да общуват с висши членове и да се включат в престижни социални прояви, има риск за имиджа, който семейството се опитва да наложи от години. Уилям е категоричен – няма да допусне подозрението, че дворецът тихомълком реабилитира семейство Йорк задкулисно, защото би подкопало всичко, което той се опитва да изгради за бъдещето на монархията“.

Анализатори край Темза са убедени, че принцеса Катрин ативно подкрепя позицията на съпруга си. „Възгледите й се промениха значително с времето и тя вече подкрепя тезата на мъжа си - кралското семейство не може повече да си позволи разминаване между личното състрадание и обществения дълг. Вкъщи тя със сигурност съчувства на Беатрис и Юджини и разбира, че те понасят последствията от решения, които не са били техни, но също така е убедена, че оцеляването на монархията зависи от запазването на общественото доверие. Бъкингам от години се опитва да овладее щетите, нанесени от Андрю на институцията, а прекалено прибързано връщане на дъщерите му към важни кралски събития рискува цялата тази полемика да излезе на преден план. Кейт знае, че обществото очаква последователност. И се опасява, че ако не се предприемат мерки, доверието в короната може да бъде допълнително опетнено.“

Коментаторите не пропускат още един факт - крал Чарлз III продължава да изпитва привързаност към племенничките си и вярва, че те не трябва да бъдат наказвани за делата на баща им, но Уилям възприема много по-безкомпромисен подход, гледайки към бъдещото си царуване. Зад кулисите принцът вече е отлъчил Беатрис и Юджини от графика и протокола на семейството. И това едва ли ще се промени, когато принцът седне на трона. „Той вече е стигнал до заключението, че Беатрис и Юджини няма да се върнат като действащи лица, докато той командва. Уилям мисли в дългосрочен план за монархията, която иска да наследи и в крайна сметка да ръководи, а тази визия е за много по-малка, по-дисциплинирана и значително по-стриктно контролирана среда в сравнение с тази на предишните поколения. В неговите очи кланът Йорк принадлежи към по-стар модел на кралски живот, от който дворецът сега се опитва да се дистанцира. Няма как греховете на Андрю да бъдат отминати с лека ръка, така както това би могло да се случи в миналото.“

Друг източник от Бъкингам добавя, че принцесите трудно приемат промяната на статута си в кралското семейство след скандала с родителите им. „Беатрис и Юджини все повече усещат, че мястото им в двора се клати. Те винаги са знаели, че ще има трайни последици, свързани с Андрю и скандалите около него и майка им, Сара Фергюсън, но никога не са очаквали Уилям и Кейт да заемат толкова твърда и безкомпромисна позиция. По всичко личи, че монархията вече започва да се насочва към бъдещата ера на Уилям, в която правилата, приоритетите и личните отношения ще са много различни. И това най-много шокира Беатрис и Юджини. Те са наясно, че в кралските среди ги гледат с все по-осезаемо отчуждение и че вече не са възприемани като ценни членове на институцията, а като бреме, от което дворецът отчаяно се опитва да се дистанцира.“

