Тайнствена джаджа върху сакото на Кейт Мидълтън разпали слухове

Принцесата на Уелс отново привлече вниманието, но този път не с елегантния си стил, а с малък, почти незабележим аксесоар. По време на последните си публични изяви Кейт Мидълтън беше забелязана с дискретно технологично устройство, което моментално предизвика вълна от предположения, пише HELLO!

Най-наблюдателните почитатели на кралското семейство първи обърнаха внимание, че 44-годишната принцеса носи малък микрофон по време на неотдавнашното си планинско предизвикателство, както и при появата си на трибуните на Уимбълдън, съобщава vesti.bg.

По време на емблематичното 24-часово „Предизвикателство на трите върха“, при което изкачи най-високите планини в Англия, Шотландия и Уелс, Кейт беше заснета с малка черна джаджа, закрепена за раницата ѝ. Само няколко дни по-късно същото устройство се появи отново – този път дискретно прикрепено от вътрешната страна на елегантното ѝ синьо сако, под което носеше семпъл бял топ.

„Изглежда, че принцесата на Уелс носи микрофон или малко записващо устройство“, отбеляза потребител в социалните мрежи. Почти веднага се появиха предположения, че Кейт участва в заснемането на строго секретен филмов проект или документална поредица, посветена на живота ѝ.

Eagle-eyed royal watchers have spotted the Princess of Wales wearing a discreet device during several recent public appearances, prompting a wave of speculation online. https://t.co/w2W7IWEvP8 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) July 3, 2026

Оказва се обаче, че причината може да е далеч по-практична.

Самата Кейт неведнъж е признавала, че говори много тихо – нещо, което често затруднява комуникацията по време на официални събития с голяма публика.

По време на прием, посветен на 100-годишнината от рождението на покойната кралица Елизабет II, принцесата откровено сподели:

„Тези големи и шумни събития са истинско предизвикателство за мен. Имам много тих глас и хората от протокола непрекъснато ми напомнят: „Говори малко по-силно!“

Затова не е изключено микрофонът просто да улеснява озвучаването на официалните ѝ изяви и да гарантира, че думите ѝ достигат до всички присъстващи.

В кралския подкаст A Right Royal авторката Катрин Майер също отбелязва, че Кейт винаги е предпочитала да говори малко и внимателно, като разчита повече на символични жестове, отколкото на дълги речи. Известно е също, че през първите години след брака си с принц Уилям тя се е борила със силен страх от публични изказвания – притеснение, което постепенно е преодоляла благодарение на натрупания опит и увереност.

Новият аксесоар се появява в момент, когато програмата на принцесата е изключително натоварена.

Миналия уикенд Кейт впечатли с отлична физическа форма, след като изкачи последователно Бен Невис в Шотландия, Скафел Пайк в Англия и Уидфа (Сноудън) в Уелс в рамките на по-малко от 24 часа. На финала тя беше посрещната от съпруга си принц Уилям и трите им деца.

Само дни по-късно, докато останалите членове на кралското семейство отпътуваха за традиционната Кралска седмица в Шотландия, Кейт се върна към служебните си ангажименти в замъка Уиндзор, където проведе непублична среща с австралийската филантропка Никола Форест.

В четвъртък принцесата отново беше в светлината на прожекторите, този път на трибуните на Уимбълдън. Преди да се наслади на тенис срещите, тя отдели време да поздрави чакащите фенове и да разговаря с децата от инициативата Shine Camera Club, демонстрирайки за пореден път непринуденото си отношение към хората.

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