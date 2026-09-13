Синер отново го направи! Остава непобедим
Световният номер 1 защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от Големия шлем "Уимбълдън"
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Световният номер 1 защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от Големия шлем "Уимбълдън"
Световният №1 се класира за финала
18-годишният Димитър Кисимов е поставен под №9 в схемата
Следващият му съперник е добре познат, тъй като спечелиха титлата на двойки в Австралия
Победи един от най-добрите италиански ракети
Причината е мила и човешка
Невероятен триумф точно година след най-тежката контузия в кариерата му
Тенис звездата призна, че вече е имало разговори по темата
Димитров среща 15-ия поставен Якуб Меншик, който го победи два пъти през 2024 г. и вече има психологическо предимство
Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти“, заяви миналогодишният шампион...
Кой е Иван Иванов, който спечели Уимбълдън за юноши
Синер детронира Алкарас от трона, първа купа
При това без загубен сет досега
Двама от тримата големи ще са там
Иван Иванов очаква победителя от двубоя Александър Василев – Ронит Карки
Най-добрият български тенисист се възстановява от контузията
Мачът продължи 121 минути, а победителите записаха девет печеливши удара
И ще играе първи финал на култовия турнир
Иван Иванов се наложи над Жига Шешко от Словения