Гришо изненада: "Ще водя Евровизия, но само с нея!“. Коя му се прииска

Най-добрият български тенисист Григор Димитров разкри, че е обсъждан като евентуален водещ на „Евровизия“ 2027, която България ще бъде домакин след победата на Дара с песента „Бангаранга“, съобщава "Блиц".

В интервю за американския журналист Бен Ротенбърг Гришо сподели, че е голям фен на песента, и още при първото ѝ слушане е усетил, че тя има потенциала да триумфира.

„Беше много готино и невероятно. Наистина съм много щастлив за Дара. Когато чух парчето, веднага си помислих, че може да спечели, защото е толкова забавно. А следващото издание ще бъде в България! Това е страхотно за страната ни“, каза Димитров.

По време на разговора журналистът подхвърли, че именно Григор би бил отличен избор за водещ на конкурса. Отговорът на тенисиста изненада мнозина.

„Да, имаше няколко разговора по тази тема. Казах си, че вероятно бих се справил на сцената. Бих го обмислил, ако графикът ми го позволява. По някаква причина ми е любопитно. Можете ли да си ме представите като водещ? Разбира се, ще трябва да се подготвя, но може би трябва да опитам. Би било забавно“, призна той с усмивка.

Григор дори посочи кого би искал до себе си на сцената – холивудската актриса Нина Добрев, която има български корени и е сред най-разпознаваемите лица с български произход в света.

Любопитна подробност е, че конкурсът традиционно се провежда през май – именно около рождения ден на Димитров. Ако приеме подобно предизвикателство, има голяма вероятност тенисистът да отпразнува следващия си рожден ден пред милионна телевизионна аудитория като водещ на най-гледания музикален конкурс в Европа.

Засега няма официално потвърждение кой ще води „Евровизия“ 2027, нито в кой град ще се проведе конкурсът. За домакинството кандидатстват София, Пловдив, Варна и Бургас, като окончателното решение се очаква до края на месеца. Междувременно в столицата вече работи специална група, която подготвя организацията на мащабното международно събитие.

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