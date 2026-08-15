Край на изпитанията! Четири зодии отварят късметлийската страница

Кармичните изпитания най-накрая приключват за четири зодии

Промяната на лунните възли слага край на продължителни изпитания и отваря нов период на възможности

Тежък период, продължил близо две години, приключва за четири зодиакални знака, твърди астрологът Ейми Демур. Близнаци, Дева, Стрелец и Риби са преминали през поредица от разочарования, забавяния и ситуации, които са ги принуждавали да променят плановете си. Според прогнозата оттук нататък напрежението постепенно отстъпва, а част от отдавна преследваните цели отново стават достижими. Най-сериозната промяна трябва да се усети през втората половина на 2026 г.

Астрологичният фон се промени на 26 юли 2026 г., когато Северният лунен възел премина във Водолей, а Южният - в Лъв. Преди това оста Северен възел в Риби - Южен възел в Дева беше свързвана в астрологията със силни уроци именно за Дева и Риби, а косвено и за срещуположните им знаци Близнаци и Стрелец. Новото положение на възлите ще се запази до март 2028 г.

Близнаци

За Близнаците последните две години може да са изглеждали като непрекъсната поредица от обещаващи начала, последвани от разочарования. Планове са се проваляли точно когато успехът е изглеждал близо, а важни мечти постепенно са започнали да изглеждат прекалено далечни.

„Животът най-накрая ще стане по-лесен за вас от този момент нататък“, казва Демур. Според нея Близнаците вече няма да бъдат принудени да приемат живот, който ги оставя неудовлетворени. Прогнозата е за промени както в любовта, така и в професионалната сфера.

Втората половина на 2026 г. може да върне увереността им и да даде шанс за решения, които доскоро са изглеждали прекалено рисковани. Особено важни ще бъдат новите възможности, свързани с развитие, обучение, пътувания и промяна на посоката.

Дева

При Девите ударът според астрологичната прогноза е бил още по-пряк. До края на юли Южният възел преминаваше през техния знак - положение, което астролозите свързват с освобождаване от стари модели, раздяла с изчерпани ситуации и болезнено преосмисляне.

„Почти две години вероятно сте чувствали, че нищо в живота ви не върви така, както искате, независимо колко много се стараете“, обяснява Демур. С преминаването на Южния възел в Лъв този период според нея вече е приключил.

За Девите това означава по-свободен път към резултатите, за които са работили дълго. Кариерата и личните отношения могат постепенно да започнат да се подреждат, а предишните усилия да дадат първите видими плодове.

Стрелец

Стрелците също са сред знаците, които според Демур са били принудени дълго да чакат. Оптимизмът им е бил подложен на изпитание, защото желаните резултати непрекъснато са се отлагали, а препятствия са се появявали дори след сериозни усилия.

Сега обаче натискът започва да намалява. „Пречките и ограниченията, които ви държаха далеч от най-големите ви мечти, вече са премахнати“, казва астрологът. Тя прогнозира нови възможности в професионалното развитие, романтичните отношения и дълго отлагани лични планове.

За Стрелците втората половина на годината може да се превърне в период, в който отново си позволяват да мислят мащабно. Това, което доскоро е изглеждало като далечна цел, според прогнозата вече получава реален шанс.

Риби

Рибите може би получават най-силното обещание за облекчение. През част от последния период Северният възел и Сатурн едновременно преминаваха през Риби, а в астрологията подобна комбинация се свързва с трудни уроци, ограничения и необходимост човек да се изправи срещу проблеми, които дълго е избягвал.

Сатурн окончателно се върна в Овен през февруари 2026 г., а Северният възел напусна Риби през юли. Така две от основните влияния, на които Демур отдава тежкия период, вече са извън знака.

„Това всъщност беше един от най-трудните периоди в целия ви живот“, казва астрологът. Според нея Рибите могат да оставят зад себе си болезнени отношения, разочарования и компромиси с работа или начин на живот, които вече не им носят удовлетворение.

Втората половина на 2026 г. се очертава като период за възстановяване и ново начало. За едни това може да означава нова връзка, за други - професионален пробив, а за трети просто усещането, че най-тежката част от пътя най-после е останала назад.