Палецът става новият герой при обувките

Една на пръв поглед незначителна част от стъпалото се превърна в неочакван герой на модата през 2026 г. Палецът вече не просто остава открит при летните обувки – дизайнерите все по-често го превръщат в централен декоративен елемент.

По подиумите и улиците на Копенхаген, Париж и Милано все по-често се появяват джапанки, сандали с халка около палеца и обувки тип Tabi, при които формата на пръстите е видима част от дизайна, отбелязва Der Spiegel, цитира "Факти".

От плажа към модния подиум

Най-ясният пример е завръщането на джапанките. Дълго време възприемани предимно като обувки за плаж или басейн, през последните сезони те постепенно навлязоха в луксозната мода.

През лятото на 2026 г. тенденцията продължи да се развива – появиха се модели с нисък ток, платформи и по-скулптурни форми. Джапанките вече се комбинират не само с бански и ежедневни дрехи, а и с костюми, рокли и по-елегантни визии.

Особено внимание привлече Havaianas по време на Седмицата на модата в Копенхаген. В сътрудничество със Studio Constance марката представи необичаен вариант на класическата си джапанка – с нисък асиметричен ток и своеобразно покритие около палеца. Моделът беше показан в черно, кремаво и яркозелено.

Сандалите с халка за палеца отново са хит

Друг силен тренд са т.нар. toe-ring sandals – сандали, при които отделна каишка или метален елемент обхваща палеца.

Според WWD именно този тип обувки се оформя като една от характерните тенденции за лято 2026. Моделите варират от съвсем минималистични кожени сандали до по-екстравагантни варианти с метални и декоративни елементи.

Тенденцията вече е видима и при знаменитостите. Роузи Хънтингтън-Уайтли например беше забелязана с минималистични черни сандали с халка около палеца – пример за по-сдържаното интерпретиране на модата.

Tabi – от авангард към разпознаваем символ

Паралелно с това продължава интересът към обувките Tabi, при които предната част е разделена между палеца и останалите пръсти.

Най-разпознаваемият съвременен пример са моделите на Maison Margiela, които през последните години излязоха далеч извън рамките на авангардната мода и се превърнаха в един от отличителните символи на експерименталното обувно проектиране.

На Седмицата на модата в Копенхаген именно Tabi моделите, обувките с toe-loop детайли и необичайните версии на джапанките бяха сред дизайните, които насочиха вниманието към формата на палеца.

Бижутата също слизат към стъпалата

Тенденцията не се ограничава само до обувките. Пръстените за пръсти на краката отново набират популярност, като вече се предлагат не само като дискретни летни аксесоари, но и като по-големи декоративни бижута.

Модните издания отбелязват тенденция към наслагване на няколко пръстена и използване на по-масивни метални или дори инкрустирани модели.

Комфортът среща провокацията

Общото между всички тези модели е съчетанието на удобство и визуална провокация.

След няколко години, в които спортните обувки и максимално удобните модели доминираха ежедневната мода, дизайнерите експериментират с форми, които остават сравнително практични, но привличат погледа чрез необичаен силует.

Показателен е и възходът на джапанките с нисък тип „kitten heel“. Този модел се радва на засилен интерес сред поколението Z именно защото предлага компромис между равните обувки и класическите високи токчета.

Модата на 2026 г. така превръща една от най-обикновените летни обувки – джапанката – и един от най-незабележимите детайли на тялото – палеца – в поле за дизайнерски експерименти.

Дали тенденцията ще се превърне в дългосрочна класика предстои да се види. Но поне това лято модният фокус очевидно е насочен надолу – към стъпалата и най-вече към големия пръст.



