Кафето може да топи коремните мазнини, но има важна подробност

Черното кафе може да има неочакван съюзник в борбата с висцералните мазнини. Те са дълбоките мастни натрупвания около вътрешните органи, които се свързват с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и метаболитни нарушения. Кофеинът може временно да стимулира енергоразхода и окислението на мазнините, а някои изследвания откриват връзка между по-високата консумация на кафе и по-малко висцерална мастна тъкан.

Кафето обаче не „топи“ коремните мазнини само по себе си и ефектът зависи от целия хранителен режим и физическата активност. Ключовото условие е напитката да не се превръща в калорийна бомба със захар, сиропи и сметана.

Съвсем нов анализ от 2026 г. сред участници във VITAL и UK Biobank установява връзка между по-високия прием на кафе, по-добрата инсулинова чувствителност и по-ниското количество висцерална мастна тъкан. Данните обаче показват асоциация, а не доказват, че кафето е пряката причина за намаляването на мазнините.

Кофеинът включва по-високи обороти

Кофеинът стимулира нервната система и може временно да увеличи енергоразхода. Той повишава и нивата на адреналин, което насърчава освобождаването на мастни киселини от мастните клетки, за да бъдат използвани като енергия.

Ефектът е особено интересен при физическо натоварване. Метаанализ на 19 проучвания установява, че приемът на кофеин преди упражнения увеличава окислението на мазнините, а проучване от 2026 г. отчита подобен резултат при определени дози кофеин по време на ходене при млади жени със свръхтегло или затлъстяване.

Има връзка и с кръвната захар

Кафето съдържа хлорогенова киселина и други биоактивни вещества, за които се изследва потенциален ефект върху обмяната на глюкозата. Големи наблюдателни проучвания от години свързват както кофеиновото, така и безкофеиновото кафе с по-нисък риск от диабет тип 2.

Тук обаче има важна подробност - кофеинът може остро да намали инсулиновата чувствителност при някои хора, така че дългосрочната връзка между кафето и по-ниския риск от диабет вероятно не се дължи само на кофеина.

Една добавка може да обърне сметката

Черното кафе съдържа съвсем малко калории и замяната на сладки напитки с него може да помогне за намаляване на общия калориен прием. Ползата лесно се губи, ако към чашата се добавят големи количества захар, ароматизирани сиропи, сметана или други калорични съставки.

Затова кафето може да бъде помощник, но не и самостоятелно средство срещу висцералните мазнини. Най-силните доказателства остават за съчетанието от хранителен режим, движение и устойчив контрол върху общия прием на калории, докато ефектът на кафето е по-скоро допълващ.