Торнадо над Черно море! Ето къде

Внушителен воден смерч се изви над Черно море край турския град Тиреболу в окръг Гиресун. Огромната фуния се появила недалеч от брега и веднага привлякла вниманието на местните жители, които извадили телефоните си и заснели необичайното природно явление. По информация, цитирана от Нова ТВ, смерчът останал над морето, загубил силата си след кратко време и не достигнал сушата. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Кадрите показват ясно оформена фуния, която се спуска от облачната система към морската повърхност. Водният смерч се е развил на фона на нестабилно време по източното турско Черноморие. Според разпространената информация явлението е наблюдавано на 13 август и е продължило сравнително кратко.

За местните жители на Тиреболу гледката е била впечатляваща, но не и напълно непозната. По този участък от турското Черноморие и преди са наблюдавани водни смерчове. При сходен случай, официално документиран от Анадолската агенция през февруари 2025 г., фуния се образува на приблизително два километра от брега на Тиреболу и също се разсейва над морето, без да причини щети.

Водният смерч представлява въртящ се въздушен стълб над водна повърхност. Визуално може силно да наподобява торнадо, тъй като кондензацията оформя характерната фуния между облака и морето. Подобни явления могат да бъдат краткотрайни, но при определени условия представляват опасност за малки плавателни съдове и за хора, които се намират в непосредствена близост.

Случаят край Тиреболу идва на фона на тежка метеорологична обстановка в района на Гиресун. По информацията, разпространена от турски източници и цитирана у нас, проливните валежи са предизвикали свличания на земни маси, преливания на водостоци и проблеми по местната пътна инфраструктура.

Особено затруднено е било движението по пътя между Тиреболу и Доанкент. Паднали камъни, клони и наноси са наложили временно ограничаване на трафика, докато екипи работят по разчистването на трасето. В отделни населени места са регистрирани и свлачища по квартални и селски пътища.

Черно море периодично създава условия за подобни локални вихри. Те се появяват при силно нестабилна атмосфера, когато над сравнително топлата морска повърхност има подходяща комбинация от влага, температурни контрасти и развита облачност. В някои случаи фуниите остават изцяло над водата и изчезват за минути, както се е случило край Тиреболу.

За българското Черноморие водните смерчове също не са непознат феномен. През август 2025 г. такова явление беше заснето край Синеморец, а само дни по-рано силен вихър премина през плаж край Свети Влас и нанесе щети по чадъри и шезлонги.

Турски учени вече предупреждават, че затоплянето на Черноморския басейн може да създаде предпоставки за по-интензивни валежи и по-чести екстремни атмосферни ситуации през следващите десетилетия. По-топлият въздух е способен да задържа повече влага, което увеличава потенциала за мощни локални бури. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Край Тиреболу този път природата само показа силата си. Внушителната фуния остана над морето и се разпадна, преди да достигне брега. По-сериозните последствия за района дойдоха от проливните валежи, които оставиха след себе си свлачища, затруднено движение и работа за аварийните екипи.

Източник: "Флагман"



