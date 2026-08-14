Обрат с кадастъра. Радев прави най-чаканата промяна в градовете

Ударно строят над 20 магистрали, скоростни пътища и ключови шосета

Най-мащабната и най-амбициозна реформа за преодоляване на неравенствата между регионите започва кабинетът „Радев“. Това е национална цел, която правителство си поставя за първи път. Тя се основа на три стълба – изграждане на свързаността, която в момента липсва, като ударно се проектират и построят над 20 магистрали, скоростни пътища и качествени шосета между населените места. В програмата те са поименно изброени с конкретни срокове, като приоритетни са трасетата от международните транспортни коридори.

Вторият стълб е подобряване на жилищния фонд в страната, който е сред най-старите в Европа, както и създаване на национална политика за нуждите на младите семейства, уязвимите групи и регионите с ограничен достъп до качествено жилищно настаняване.

Третият най-важен стълб е дългоочакваната от кметовете децентрализация на общините. Започва събирането на предложения за ефективна децентрализация чрез Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет. А до юли 2028 г. трябва да е готова стратегическата рамка за ефективна децентрализация.

Приоритетно изграждане на индустриални зони – напълно оборудвани с инфраструктура и готови да приемат инвеститори е общ приоритет на МРРБ и Министерство на икономиката.

Ключов момент в изграждането на пътища е инфраструктурата до обектите от културно-историческото наследство, за да може Чудесата на България да станат основа на културно-исторически туризъм.

МРРБ е с цял пакет мерки за качествено строителство, които включват модернизиране на кадастъра и 3D кадастър. Най-после ще бъде изградено нещо, което хората и бизнеса чакат от години - Портал по устройство на територията – централна, публична уеббазирана GIS информационна система, която осигурява публикуване на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове и техни изменения, която да надгради кадастралната информационна система КАИС.

Предвижда се нова жилищна стратегия и актуализиране на остарелите данъчни оценки на имотите.

Още една голяма цел си поставя МРРБ – изправяне на крака на най-закъсания сектор у нас: ВиК. Кабинетът обещава спешно планиране и изпълнение на инвестиции във водоснабдителна инфраструктура за питейно водоснабдяване в региони с безводие и с трайно отклонение на качеството на питейната вода от нормативните изисквания. И дигитална трансформация на управлението на водния риск – национална платформа за воден риск и Регистър на загубите.

5 региона, страдащи от безводие, са абсолютен приоритет: Търговище-Омуртаг, Перник, Кюстендил, Ловеч и Плевен. Те ще имат специална програма за управление на водния риск и умни водомери.