БАБХ установи наднормено съдържание на пестицид във вносен пипер

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормено съдържание на пестицида форметанат (formetanate) във вносна пратка от 11,6 тона пипер с произход Република Северна Македония. Пратката е влязла в страната през ГКП „Златарево“ и е била предназначена за бизнес оператор в Петрич.

Пробата е взета при засиления граничен контрол, който БАБХ стартира в началото на месец август. До получаване на лабораторния резултат пратката е поставена под възбрана при получателя и съхранявана в хладилна камера. След установяване на наднорменото съдържание на пестицида е издадено разпореждане пратката да бъде върната на доставчика. Със съдействието на Агенция „Митници“ стоката е върната към държавата на произход - Република Северна Македония. Пратката не е допусната до българския пазар.

Засиленият граничен контрол на БАБХ продължава. До момента са изследвани 35 проби от пресни зеленчуци, взети на ГКП „Златарево“ (21 броя) и ГКП „Гюешево“ (14 броя). От тях 22 са проби пипер, а 13 – проби домати. Изследваните до момента пратки са с произход Република Северна Македония, Република Косово и Република Албания.

От 3 август 2026 г. БАБХ, съвместно с Комисията по стоковите борси и тържищата, НАП и МВР, извършва тематични проверки за контрол при търговията с домати, пипер, праскови и дини на територията на страната и на граничните пунктове. Контролът е насочен към безопасността, качеството, произхода и проследимостта на продукцията. Във вътрешността на страната инспекторите проверяват произхода и проследимостта на партидите, спазването на изискванията за качество и пазарните стандарти, маркировката и придружаващите документи с произход България, трети страни и ЕС. Извършва се и пробовземане.

На граничните пунктове се извършват документални, идентификационни и физически проверки, както и лабораторен контрол за наличие на остатъчни вещества от пестициди.

БАБХ продължава засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, за да гарантира, че до потребителите достигат само продукти, които отговарят на изискванията за безопасност и качество.