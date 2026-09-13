БАБХ установи наднормено съдържание на пестицид във вносен пипер
Пратката от 11,6 тона е върната на доставчика
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Пратката от 11,6 тона е върната на доставчика
Два пъти над нормата е количеството на делтаметрина
Хасково. Инспектори от агенцията по храните в Хасково заловиха на границата 1340 килограма сладък пипер от Турция, който съдържа неразрешен за употреб...