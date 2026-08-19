Стотици се събраха на Седемте рилски езера. Заветите на Петър Дънов

Стотици се събраха край езерото Бъбрека и точно в 10 часа на Седемте рилски езера започна свещения танц на учителя Петър Дънов – Паневритмия, с който учениците му посрещат Космическата нова година.

Всяка година на 19 август, общността, която обединява последователите на Учителя, наречена Бялото братство изпълнява традиционния си танц, като участниците в него са облечени в бяло и се събират в концентрични кръгове, които символизират слънцето.

Паневритмията е един от най-значимите елементи в учението на Дънов и се провежда на различни места край Рилските езера - поляната на Долното езеро, поляната на ез. Трилистника, поляната на езерото на Чистотата, поляната до ез. Бъбрека.

Според Бялото братство този танц е вибрация на целия космос. Танцът продължава повече от час и се развива в четири части – Здраве, Хармония, Уравновесяване и Веселия. Изпълнява с 28 точно определени движения, чрез които участниците събират космическата енергия.

Събитието се организира от лятната планинска духовна школа на Рила, открита от Учителя Петър Дънов през 1929 година, като участниците са настанени в палатков лагер по предварителни списъци.

Според Учителя любовта е най-висшата сила, която води човека към духовно развитие и хармония. Търсенето на истината, самопознанието и духовното образование са важна част от пътя на човека. Истината се разглежда като средство за вътрешна свобода и правилен живот.

Той насърчава честност, милосърдие, смирение, самообладание и служене на другите. Природата се възприема като жива книга, чрез която човек може да се учи и да се доближава до Божественото. Всички хора са част от едно духовно семейство и трябва да живеят в мир, взаимопомощ и уважение, според Дънов.

Той смята, че Паневритмията са упражнения, съчетаващи музика, движение и духовни идеи. А мирното разрешаване на конфликти и уважението към всяко живо същество е условието за развитието на цивилизацията.