Стотици се събраха на Седемте рилски езера. Заветите на Петър Дънов
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
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Бялото братство посреща днес Космическата нова година
На 27-и декември 1944-а година умира Петър Дънов, наричан Учителя от своите последователи
България и светът честват 150 години от рождението на Петър Дънов. Той е единственият българин, създал оригинално философско учение за природата и чов...
Стара Загора. Уникален дом, изграден по всички препоръки на великия учител Петър Дънов, вдигна в Града на липите Бялото братство. Кацналата като бяла...
Над 2 000 последователи на учителя Петър Дънов се събраха на 7-те Рилски езера. Всяка година по това време те идват на това място, за да посрещнат Лят...
Кюстендил. Последователка на Петър Дънов, която е от „Бялото братство", е пострадала в района на Рилските езера. Това съобщиха от Планинската спасител...