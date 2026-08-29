Три компании позлатиха Града на бригадирите. Гони по петите Пловдив

Градът на бригадирите, както в годините на соца наричаха Димитровград, вече се превърна в модерно едворейско място за живот. Той винаги е бил град, роден от индустрията – от бригадирските колони, които го изграждат през 40-те, до новата икономическа вълна, която днес го превръща в един от най-бързо развиващите се производствени центрове в Южна България. Индустриалната зона на града вече не е периферия - тя е двигател. И трите компании, които работят там, буквално позлатяват местната икономика, създавайки нови работни места, стабилни заплати и инфраструктура, която започва да напомня на ранния възход на Пловдив.

Индустриалната зона - от старите халета към новата енергийна икономика

Димитровградската индустриална зона е разположена около стария индустриален ареал на града - територия, която днес се разширява с нови мощности, модерни предприятия и енергийни проекти. Най-яркият знак за това е големият соларен парк, който се изгражда в зоната. Той не е просто енергиен проект - той е фундамент за бъдещи заводи, които ще разчитат на евтина и предвидима електроенергия.

Точно този тип инфраструктура превръща зоната в магнит за инвеститори. Когато една индустриална зона може да осигури собствена енергия, тя става конкурентна на Пловдив, Стара Загора и Бургас - трите големи индустриални хъба на страната.

Трите компании, които движат зоната напред

В индустриалната зона работят три ключови предприятия, които оформят икономическия профил на Димитровград:

ТИВИ Груп Индъстри – производител и доставчик на лагери, разположен на ул. „Вилхелм Пик“. Компанията е типичен пример за модерно средно производство - с постоянни поръчки, стабилни клиенти и работни места, които задържат млади хора в града.

ПАОЛО Комерс - местно производствено предприятие, което поддържа активна търговска и логистична дейност. То е част от онзи тип бизнеси, които не влизат в националните новини, но са гръбнакът на регионалната икономика.

Соларният парк Димитровград - новата енергийна мощност, която променя играта. Той е стратегически проект, който дава на зоната предимство пред много други индустриални територии в България. Енергията е най-скъпият ресурс за производството - а Димитровград вече има собствена.

Тези три обекта - производство, логистика и енергия, създават икономическа симбиоза, която започва да прилича на ранния модел на Тракия икономическа зона.

Средната заплата - Димитровград се изравнява с индустриалните центрове

По данни от август 2026 г. средната заплата в Димитровград е 900 евро на месец, като диапазонът е между 600 и 3000 евро.

Това е изключително силен резултат за град от този мащаб. За сравнение, преди пет години средната заплата в региона беше под 650 евро. Днес Димитровград вече се доближава до Пловдив, където производствените заплати варират между 1000 и 2000 евро в зависимост от сектора.

Това означава едно: индустриалната зона не просто работи - тя променя стандарта на живот.

Старата военна писта - забравеният ресурс, който може да промени всичко

Източно от индустриалната зона стои един от най-интересните инфраструктурни обекти в Южна България – старата военна писта. Тя не функционира като летище, но е запазена, с цялата си бетонна настилка, дължина и равен терен.

Това е ресурс, който може да бъде трансформиран в три посоки:

Логистичен хъб – пистата може да се превърне в зона за товарни операции, тестови площадки за тежки машини или логистични платформи за големи складове.

Авиационна индустрия – теренът е идеален за компании, които работят с дронове, авиационни компоненти или специализирани тестове.

Нова индустриална зона – пистата е огромна площ, която може да бъде разделена на парцели за нови заводи.

Това е същият модел, който видяхме в Божурище – стар военен терен, превърнат в най-успешната индустриална зона в България.

Димитровград гони Пловдив

Днес индустриалната зона на Димитровград е в момент на ускорение. Има енергия. Има производство. Има терени. Има писта.

Това е формулата, която превърна Пловдив в индустриален гигант.

И Димитровград вече върви по същия път – последователно, но уверено.