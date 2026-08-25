Наш град опитоми дъждовете. Прави революция с тях

Наш град опитоми дъждовете и прави революция с тях. Община Габрово стартира изграждането на пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода. Целта е с нея да се поддържа градското озеленяване и да се отговори на предизвикателствата, свързани както с периодите на засушаване, така и с интензивните валежи.

Проектът е практичен пример как градът може да се адаптира към променящия се климат, като търси и прилага конкретни решения в реална градска среда, посочват от пресцентъра на общината.

Два източника на вода за градските паркове

След проведено предпроектно проучване, в рамките на което са разгледани девет различни варианта, е избран комбиниран подход. Системата ще използва два локални източника – дъждовна вода и повърхностни води от река Синкевица при пълноводие, предаде Дарик Бизнес Ревю.

Основното количество вода ще се събира от покрива на сградата на Драматичния театър „Рачо Стоянов“, където се помещава и НЧ „Априлов-Палаузов-1861“. Събраната вода ще преминава през филтрираща система, след което ще се съхранява в специални съоръжения.

Като допълнение, системата ще черпи вода и от река Синкевица чрез дренажно водовземане. В близост до реката ще бъде изградено съоръжение, което ще събира инфилтрирана вода от речното корито. Това ще осигури необходимото количество за поливане дори в периоди, когато валежите са недостатъчни.

Автоматизирана и екологична система за напояване

Събраната вода ще се използва за напояване на градинката срещу бившия Дом на книгата и зелената зона до кръстовището на ул. „Чардафон“ и ул. „Баждар“.

Процесът ще бъде напълно автоматизиран – ще се следят ключови показатели, като количеството използвана вода и влажността на почвата. Това ще позволи прецизно поливане и ще предотврати излишния разход на ценния ресурс.

За да бъде решението максимално екологично, то ще бъде допълнено с фотоволтаична система. По този начин основният източник на енергия за съоръженията ще бъде възобновяем, а въглеродният отпечатък на цялата инсталация ще бъде сведен почти до нула.

В подкрепа на зелената инфраструктура

Пилотното водно решение ще демонстрира как дъждовната вода може да бъде задържана и използвана ефективно, вместо просто да се отвежда в канализацията. Това носи няколко ключови ползи:

Ограничава използването на питейна вода за поливане.

Намалява натоварването върху канализационната система при интензивни валежи.

Подпомага зелената инфраструктура на Габрово.

Повишава ежедневния комфорт на жителите.

Изпълнението на проекта е част от дейностите по проект MountResilience, финансиран по програма „Хоризонт Европа“. Той е насочен към ускоряване на адаптацията към климатичните промени и повишаване на устойчивостта на планинските региони.