Златна промяна! Наш град се изстреля при най-големите

Софициална церемония бе открит Индустриален парк Сливен, с което се отбелязва успешното приключване на проекта за изграждане на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на територията на парка. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 23 797 111.88 лева (12 167 270.10 евро)

Индустриален парк Сливен е сред общо 11 проекта, които се изпълняват по програмата, като е първият официално открит обект от тях. От всички включени територии той е и най-големият по площ. От 11-те проекта 8 са в Северна България, а само 3 в Южна България – в Бургас, Стара Загора и Сливен.

Общата площ на Индустриалния парк надхвърля 2500 декара. В рамките на терена попада и летищната писта с дължина 2.5 километра. Паркът е структуриран в 17 квартала и четири основни зони – „Север“, „Югоизток“, „Югозапад“ и зона с летище и мотописта.

Зона „Север“ е с площ 452 095 кв. м, зона „Югоизток“ обхваща 533 424 кв. м, зона „Югозапад“ е с площ 38 322 кв. м, а летището с мотопистата заема 1 660 249 кв. м.

Изградена инфраструктура и нови възможности

В рамките на проекта са осъществени три основни инвестиционни обекта. Изградена е довеждаща инфраструктура, включваща електрозахранване, водоснабдяване, телекомуникации, газоснабдяване, канализационен колектор и пътна свързаност за цялата територия на парка. Завършено е и изграждането на вътрешната инфраструктура в зона „Север“, която осигурява достъп до всички комуникации за отделните парцели, както и улична мрежа и осветление.



Площта на индустриалната зона е близо 2.7 млн. кв. м, а според представители на бизнеса, инвеститорите могат да започнат строителство и дейност почти веднага.

Първи оценки за огромната инвестиция

Кметът на Сливен Стефан Радев заяви, че реализирането на проекта е ключова стъпка за създаване на благоприятна среда за инвестиции, но подчерта, че истинският успех ще бъде постигнат с привличането на инвеститори и разкриването на нови работни места.

„Изгодно е да се инвестира сега.Цените все още са от порядъка на около 30 евро на квадрат, а с увеличаването на търсенето това няма да остане така“, посочи кметът Радев. Той акцентира, че Сливен има сериозни логистични и геополитически предимства и се намира на стратегическо място между Европа и Азия.



Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, посочи, че проектът е пример за ефективно използване на европейското финансиране за повишаване на конкурентоспособността и икономическото развитие на регионите.



Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Ангел Иванов заяви, че Индустриален парк - Сливен впечатлява с напълно изградена инфраструктура, което е предимство, което не се среща често.

„Времето е един от най-важните ресурси. Когато инфраструктурата е готова,бизнесът може да стартира в рамките на 3 до 6 месеца, докато в други случаи това отнема година или две“, каза Иванов.



Той подчерта и стратегическото местоположение на парка – близостта до автомагистрала „Тракия“, пристанищата Бургас и Александруполис, както и добрия достъп до пазарите на Гърция и Турция.

Международно партньорство и перспективи

Председателят на Българо-гръцката търговско-промишлена камара Савас Карафилидис припомни, че преди четири години е подписан меморандум за партньорство със Сливен, а днес планът вече се реализира. Той отбеляза, че индустриалните паркове са ключов фактор за икономическото развитие и заяви готовност гръцката камара да популяризира възможностите на Сливен сред гръцкия бизнес.



Проектът се реализира от „Индустриален парк Сливен“ ЕООД в партньорство с Община Сливен. Изпълнители на строително-монтажните работи са Дружество по Закона за задълженията и договорите, „Хидроводстрой“ и „ВДХ“ АД.



Основни параметри на Индустриален парк Сливен:

Напълно изградена техническа инфраструктура.

Стратегическо местоположение до АМ „Тракия“.

Близост до пристанищата в Бургас и Александруполис.

Възможност за бърз старт на бизнеса (3 до 6 месеца).

Цени - 30 евро на квадрат

