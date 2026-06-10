Украйна реагира бързо по въпроса за оръжието, което е предоставяно на страната от България.

Сътрудничеството на Украйна с България в областта на отбраната се осъществява на търговски условия, които обслужват и двете страни, осигурявайки на Киев необходимото отбранително оборудване, като същевременно отварят възможности за развитие на българската отбранителна индустрия.

Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, съобщи украинската обществена телевизия "Суспилне" на 10 юни.

Тихий обясни, че Украйна не получава безплатна военна помощ от България и че партньорството вместо това протича при взаимноизгодни условия. Той подчерта, че споразумението е от полза и за двете страни: Украйна получава необходимите ѝ отбранителни активи, докато българските предприятия и отбранителният сектор на страната получават възможност за растеж.

Министерството очаква сътрудничеството да продължи, добави Тихий, тъй като то укрепва отбранителните способности на Украйна и подкрепя постигането на нейните цели за сигурност.

"Благодарни сме на България, благодарни сме, че подобни проекти са възможни, за това сътрудничество с тяхната отбранителна компания", отбеляза той. "Това търговско, взаимноизгодно сътрудничество ни позволява да се придвижим по-бързо към мирни споразумения."

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