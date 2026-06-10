Политика

Украйна ревна за оръжието от България

Не е безплатно, а са си го купували

Украйна ревна за оръжието от България
10 юни 26 | 17:56
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Влади Кирилов

Украйна реагира бързо по въпроса за оръжието, което е предоставяно на страната от България.

Сътрудничеството на Украйна с България в областта на отбраната се осъществява на търговски условия, които обслужват и двете страни, осигурявайки на Киев необходимото отбранително оборудване, като същевременно отварят възможности за развитие на българската отбранителна индустрия.

Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, съобщи украинската обществена телевизия "Суспилне" на 10 юни.

Тихий обясни, че Украйна не получава безплатна военна помощ от България и че партньорството вместо това протича при взаимноизгодни условия. Той подчерта, че споразумението е от полза и за двете страни: Украйна получава необходимите ѝ отбранителни активи, докато българските предприятия и отбранителният сектор на страната получават възможност за растеж.

Министерството очаква сътрудничеството да продължи, добави Тихий, тъй като то укрепва отбранителните способности на Украйна и подкрепя постигането на нейните цели за сигурност.

"Благодарни сме на България, благодарни сме, че подобни проекти са възможни, за това сътрудничество с тяхната отбранителна компания", отбеляза той. "Това търговско, взаимноизгодно сътрудничество ни позволява да се придвижим по-бързо към мирни споразумения."

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Автор Влади Кирилов

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3 Коментара
ROSSIA AND NATO MUST TO ARREST PUTIN, LAVROV,ZELENSKYY TODAY !!
преди 11 минути

КОЖДОЙ ДЕН НАРКОМАНИ НА Власт в КИЕВ И убиици на власт в Москве ведут разговори на рускии . ГДЕ ,Когда и с какие оружия против НАШ НАРОД НА ТЕРИТОРИЯ УССР и ДОНБАС.УЖЕ убили милиони после окупация КИЕВ И УССР 2014. ОТ 2022 убиици на власт в kremlin.ru получили прикази от наркомани от США за мащабние военно терористичние операции. Убили милиони , разрушили более от 2 000 000 дома. / ЗАРАЗА ПДРАСТ можете увидит на военной парад 1981 . 13 на мавзолей БРЕЖНЕВ .. заразоносители. НА ПАРАД 2000 года в МОСква заразоносители В.В.ПУТИН/ шпионин диверсант и ЕЛЦИН / еврейска мафия анти ЕВРОПА,АНТИ СССР.

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НАТО ДА НАРЕДИ НА ШПИОНИТЕ СИ ВКЛ ПУТИН,ЛАВРОВ И ЗЕЛЕНСКИ ДА БЛОКИРАТ ВОЙНАТА
преди 6 минути

ПРАТЕНА Е ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС НА ОРЪЖИЯ ЗА Убииците на власт в КИЕВ И В МОСКВА. 100% ЗАБРАНА. ДА СЕ ПОВРЕдят вече изпратените оръжия. Договрят се за особенно жестоки масови убииства на милиони вкл с ползване на ядрени оръжия. НАркоманите които ги командват в момента се местят с американски войски от ГЕРМАНИЯ КЪМ ТУРЦИЯ ..

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NATO AND ROSSIA MUST TO ARREST PUTIN ,LAVROV, ZELENSKYY TODAY
преди 0 секунди

АРТИСТА ЗЕЛЕНСКИ ИМА ЖЕСТОКИ ГЕНИ на черно чумни масови убиици проникнали на ЗЕМЯТА НЕЗАКОННО С АСТЕРОИД Поразил тежко големи територии вкл ИРАН ДО ЛАТАКИЯ. ОЩЕ ПО ЖЕСТОКИ ГЕНИ има КАШ ПАТЕЛ ДИРЕКТОР НА ФБР. ЧЕРНО ЧУМНИ КАНцерогенни масови убиици имат в телата и ЗЕЛЕНСКИ, И ПАТЕЛ И ДИректорката на разунаването на САЩ../ТУЛСИ ГАБАРД&gt; ВСЯКО ИНТЕРВЮ НА ЗЕЛЕНСКИ на украйнски НОСИ СМЪРТ НА НАРОДА НА УКРАЙНА. ПЪЛНА ЗАБРАНА. ЗЕЛЕНСКИ НЕ Е ЗАКОНЕН. ПОДСтавено рекламно лице на убииците окупирали КИЕВ И УКРАЙНА С ЗОМБИ ПРЕВРАТ 2014. УБИТИ МИЛИОНИ БЪлгари на територията на УССР И ДОНБАС/ ОСвен Българи я У КРАЙНА ИМА И ЕВРЕИ, . БЪлгарите са ДУНАВСКИ В БЕСАРАБИЯ И БЪлгаро православни РУСКИ ДИАЛЕКТ В ДОНБАС И У КРАЙНА.

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