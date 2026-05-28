Посланикът на Украйна: Увеличава се омразата в България срещу нас

Въпросите с чуждестранните инвеститори трябва да се разглеждат в правната сфера, каза Олеся Илашчук

28 май 26 | 20:24
Мира Иванова

Посолството на Украйна у нас се оплака от увеличените случаи на омраза и ксенофобия срещу граждани на страната, пребиваващи у нас. За тях са получени множество сигнали, се съобщава в острата позиция.

Ето какво пишат от посолството:

"Посолството на Украйна с тревога отбелязва увеличаването на случаите за използване на речта на омразата и ксенофобия срещу граждани на Украйна, пребиваващи в Република България временно, постоянно или със статут на временна закрила на Европейския Съюз.

Сигналите, получени от граждани и представители на неправителствения сектор, показват увеличаването на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.

Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.

Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България.

Що се отнася до споменаването на дейността на отделни украински компании в България, припомняме, че икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове.

Убедени сме, че всички въпроси, свързани с дейността на чуждестранните инвеститори, трябва да се разглеждат изключително в правната сфера и в съответствие с международните задължения на страните, без политизиране."

Дуло
преди 37 минути

Случая във Варна е много показателен . То наглостта няма край Че и нотки даже отправя госпожата . Време е отдавна да се измете боклука от държавата

Дони
преди 18 минути

Помощта ,която България оказва на украинците е голяма и никой от гражданите на РБългария не е възроптал срещу това.В настоящият момент обаче от природната стихия пострадаха много български граждани,като голяма част от тях останаха без жилище и на нито един не му е предложено място в хотел или вила.Спасяват се кой как може и предвид тези обстоятелства се появява недоволството към украинците.Когато Държавата, в лицето на управляващите, започне да помага на Български граждани тогава ще спре недоволството срещу украинците.

Иванов
преди 6 минути

Нагли,по нагли,най нагли украинци,вън от Блгария!

