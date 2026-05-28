Урсула каза кога тръгват парите към България

Председателят на Европейската комисия и българският министър-председател Румен Радев се срещнаха в Брюксел. Двамата направиха съвместно изявление пред медиите след разговора си.

„Днес обменихме мнения по редица стратегически приоритети, за да осигурим дългосрочен просперитет и споделена сигурност”, каза Фон дер Лайен след срещата си с Радев. Тя отбеляза напредъка на страната ни в сферата на борбата с корупцията и подчерта важността от създаването на Антикорупционна комисия.

„Приветствам това, че законодателният процес вече е в ход. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се укрепи позицията за успешни разследвания. С тези стъпки ще се отблокират близо 370 милиона евро преустановено временно финансиране за България”, посочи Фон дер Лайен.

„Обсъдихме още геополитиката и имаме общи виждания за кризата в Близкия изток, както и агресията в Украйна. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро по линия на механизма SAFE, както току-що обсъдихме. И сме готови да подпишем споразумението за заем с България по всяко време”, заяви председателят на ЕК.

Тя отбеляза, че изминалата година и била изключително важна за България, с оглед на ползите от влизането ни в еврозоната, с което се улесняват плащанията и пътуванията на хората. „Двама от трима българи смятат, че преходът към еврото е бил гладък и ефективен, а това е наш общ успех”, подчерта тя.

От своя страна Радев благодари за поканата за срещата, която, по думите му, е „в критично важен момент”. „ЕС се нуждае от ясна визия, стабилност, инвестиции и сигурност, наред със силна политика за сближаване и обща селскостопанска политика”, отбеляза той.

„Моята страна има решаваща роля за предоставяне на стабилност, сигурност и диверсифициране на енергийните доставки за целия регион на Югоизточна Европа”, изтъкна премиерът.

