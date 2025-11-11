Брюксел прави нова шпионска мрежа

Европейската комисия започна създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен, в опит да подобри използването на информация, събрана от националните шпионски агенции, съобщи Financial Times, цитиран от Нова телевизия.

Звеното, което ще бъде сформирано в рамките на генералния секретариат на комисията, планира да наеме служители от цялата разузнавателна общност на ЕС и да събира секретна информация за съвместни цели, допълва вестникът.

В рамките на ЕС съществуват няколко звена, които се занимават с разузнавателни или аналитични дейности (но не както националните служби — блокът няма централизирана агенция с пълни разузнавателни правомощия).

1. Център на ЕС за разузнаване и анализ на ситуации (EU INTCEN)

⇒ Интегрирана в European External Action Service (EEAS) и подпомага външната политика по сигурността на ЕС чрез стратегически анализи.

⇒ Част от структурата наречена Единна аналитична разузнавателна структура (SIAC), където се комбинират цивилни и военни елементи на анализа.

⇒ Не извършва шпионски операции самостоятелно, не разполага с оперативни събиращи инструменти, държавите членки запазват отговорността за националната сигурност.

2. Разузнавателна дирекция на Военния щаб на ЕС (EUMS INT)

⇒ Военният компонент в рамките на SIAC, който покрива военни аспекти на разузнаването и анализа.

⇒ Работи заедно с INTCEN и други структури, но не е независима национална служба

3. Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)

⇒ Център, който произвежда разузнавателни данни посредством сателитни изображения и поддържа оценки за ситуациите в рамките на ЕС операции.

⇒ Фокусира се повече върху поддръжка и обработка, отколкото върху събиране на нови оперативни данни

4. Бернски клуб / Група за борба с тероризма (CTG)

⇒ Представлява сътрудничество между службите за сигурност/разузнаване на държавите членки на ЕС + Норвегия и Швейцария

⇒ Споделя информация за тероризма и действа като интерфейс към институциите на ЕС.

