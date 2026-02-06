Камата на 60!

Най-голямата легенда на българския футбол и звезда от световна величина - Христо Стоичков, стяга голям купон в края на седмицата. На 8-и февруари Модерния ляв навършва 60 години и ще го отпразнува подобаващо,

Преди 10 години, когато Камата навърши половин век, реши да празнува заедно с феновете и стегна уникален мач-бенефис, състоял се под проливния дъжд на 20-и май на националния стадион, а юбилейното шоу премина под надслова "50 години №8".

Е, сега, декада по-късно, Стоичков ще събере най-близките си, макар сред тях да липсва покойния Трифон Иванов, който през 2016-а почина малко след рождения ден на пловдивчанина, покосен от инфаркт на 13-и февруари.

За съжаление на празненството на футболния Христо(с) няма да бъде и един от хората, дали му път в голямата игра - Димитър Пенев, който на 80-годишна възраст си замина от този свят на 3-и януари тази година.

Чакат се 100 ВИП гости на купона

Стоичков ще се радва на присъствието на дъщерите си, съпругата си Мариана, внуците им, както и на майка му Пенка, разбира се.

Сред големите гости на "Златната топка" от 1994-а ще бъдат, разбира се, едни от най-близките и големи приятели на Камата - Наско Сираков и съпругата му Илиана Раева, Лъчезар Танев, с който той имат дългогодишна дружба, Красимир Балъков.

Пловдивчанинът не е пропуснал да покани и свои чуждестранни другари, които ще уважат събитието му, на което са поканени точно 100 души.

Очаква се на купона да се появи и човекът, който ще изиграе главната роля на образа на голмайстора от САЩ`94 в "Стоичков - филмът".

Засега организаторите опитват да запазят в тайна мястото, на което ще се проведе рождения ден, но по всяка информация той ще се проведе в столичния хотел "Милениум", където Стоичков винаги отсяда, когато е в България.

Малък Христо очаква юбилея на дядо си!

Дни преди юбилея си, Христо Стоичков публикува снимка с внука си Христо в социалните мрежи."Малък Христо очаква юбилея на дядо Христо!", написа звездата на българския футбол в официалната си страница във фейсбук, а феновете изказаха добрите си пожелания в коментарите под снимката.

Христо Стоичков II се ражда на 16 октомври 2024 г. в клиника "Витас" в Барселона. Малкият Христо е второто внуче на Стоичков, син на дъщеря му Христина и нейната половинка Карлос Креспо. Тази година Стоичков-младши ще навърши две години.

През 2016 г. другата му дъщеря Михаела го дарява с малката Миа. Днес тя е ученичка и се появява в реклами заедно със своя дядо.

Успехите на Христо нямат и няма да имат равни у нас

Той е единственият роден играч, печелил „Златната топка“ на Европа. Камата е роден на 8 февруари 1966 г. в Пловдив и започва състезателната си кариера в детско-юношеската школа на местния Марица.

В периода 1982-1984 облича екипа на Хеброс (Харманли), а едва 18-годишен подписва с ЦСКА. За „армейците“ играе в продължение на шест сезона, в които записва общо 162 мача и 111 гола.

Постиженията му са достатъчни, за да впечатлят треньора на Барселона Йохан Кройф и през 1990-а стрелецът осъществява престижен трансфер в каталунския гранд срещу над 4 милиона долара. На „Ноу Камп“ Стоичков става основен играч в т.нар. Дрийм тийм на Йохан Кройф и за пет години изиграва 214 срещи със 107 попадения за Барса.

След това за един сезон опитва късмета си с екипа на италианския Парма (30 мача, 7 гола), преди да се завърне в Каталуния и да добави нови 41 двубоя и 9 гола за Барселона.

През пролетта на 1998-а се завръща под наем в ЦСКА, а в два мача облича фланелката на саудитския Ал Насър. Същата есен осъществява трансфер в японския Кашива Рейсол, където изиграва 29 двубоя и бележи 13 попадения.

Активната си кариера завършва в американската МЛС – първо за Чикаго Файър (57 мача, 20 гола), след това – и за Ди Си Юнайтед (24 мача, 6 гола).

Трикратен шампион на България с ЦСКА, четирикратен носител на Купата на България, веднъж печели и Суперкупата на страната.

Петкратен шампион на Испания с Барселона, с екипа на каталунците също така става първият българин, спечелил Купата на европейските шампиони (1992), а отделно има във витрината си Купата на носителите на национални купи, Купата на краля, три Суперкупи на Испания и две Суперкупи на Европа. Носител на азиатската КНК с Ал Насър (1998).

13 години играе за България

За националния отбор Христо Стоичков играе в продължение на 13 години, в които записва 83 мача и 37 гола.

Той е основен реализатор на Златното поколение, достигнало полуфинал на световното първенство в САЩ през 1994-а. Става голмайстор на мондиала в САЩ (с 6 гола) и е включен в идеалния отбор заедно със съотборника си Красимир Балъков.

Бележи още три попадения на европейското първенство в Англия две години по-късно, участник и на световното във Франция през 1998-а. Най-престижната от множеството му индивидуални награди е „Златната топка“ на „Франс футбол“, спечелена през 1994-а; две години, след като завършва на второ място в същата класация.

След края на състезателната си кариера, Стоичков се прехвърля на треньорската скамейка и от 2004-а до 2007-а води националния отбор на България, с който постига 13 победи, 11 равенства и 5 загуби в общо 29 мача. Впоследствие работи в испанския Селта (Виго) и южноафриканския Мамелъди Съндаунс, а малко повече от година е начело на Литекс (Ловеч).

Малшанс. Христо посрлеща юбилея с шина и гипс

Златната осмица Христо Стоичков ще посрещне 60-ия си юбилей с шина и гипс. Легендата на българския футбол пострадал при инцидент, докато карал ски в алпийски курорт. Засегнато е било рамото на Камата. За щастие, няма по-сериозна контузия.

Случката е в разгара на снимките на риалитито “Вече играеш”, което избира актьор за главната роля на Стоичков в биографичния филм за футболиста.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com