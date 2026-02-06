Слот се произнесе за Вирц

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот отдаде възходящата форма на Флориан Вирц на все по-доброто му разбирателство със съотборниците, след като германецът успя да заглуши критиките с поредица от силни изяви в последните седмици, съобщава ДПА.

Германският национал започна трудно сезона и дълго време не успяваше да остави своя отпечатък – до 20 декември той нямаше нито гол, нито асистенция. Това се промени при победата над Тотнъм с 2:1 във Висшата лига, когато подаде за попадението на Александър Исак, а първият му гол дойде седмица по-късно. Оттогава Вирц е във възход – шест гола в последните 10 мача и ключова роля при убедителния успех над Нюкасъл с 4:1.

„Смятам, че заслугата е негова, но и на съотборниците му, защото всеки футболист има отговорности не само на терена, но и извън него“, заяви нидерландският специалист. „Моята работа като мениджър е да продължа да му гласувам доверие. Дори когато имаше трудности в началото на сезона, това е единственият начин един играч да се развива. Честно казано, не мисля, че той се е подобрил много с топката – още от първия ден беше впечатляващ, когато я притежаваше“, добави Слот.

Постоянното налагане на Вирц, дори в по-слабите му периоди, е помогнало и за по-добрата му връзка с останалите в отбора. „Вероятно вече се разбира по-добре със съотборниците си, защото играят заедно от по-дълго време. Това е естествен процес. Но без топка виждам сериозен напредък при него, както и при други футболисти“, подчерта мениджърът, който е категоричен, че играта без топка във Висшата лига е от ключово значение.

През последните години сблъсъците между Ливърпул и Манчестър Сити често имаха решаващо значение за титлата, но този сезон ситуацията е различна. „Гражданите“ са в битка с Арсенал за първото място, докато Ливърпул изостава с 14 точки. „Това е добър момент да видим къде се намираме в развитието си като отбор. Знаем колко важен е резултатът в неделя, но това важи за всички 20 отбора през уикенда. Сити са изключително силен тим и победата им над Нюкасъл в сряда, дори без титулярите, го доказва. Това показва колко качествени са всъщност“, завърши Арне Слот.

