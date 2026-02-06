„Пълмед“ е официален медицински партньор на срещата България – Белгия за Купа „Дейвис“

Пловдивската университетска болница „Пълмед“, част от холдинга „Булфарма“, ще бъде официален медицински партньор на тенис срещата България – Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“. Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума" в Пловдив.

Именно в Пловдив през септември миналата година нашите национали победиха Финландия и тимът ни се нареди сред елита на световното отборно първенство. Предстоящите мачове ще се играят на клей корт. Срещите на 7 февруари, събота, започват от 14:00 часа, а на 8 януари, неделя – от 13:00 часа.

Лекарският екип от „Пълмед“, който ще обслужва турнира, включва специалистите д-р Вангел Вангеловски и д-р Горослав Шахънов. Реанимобил на болницата ще бъде на разположение в случай, че се наложи транспортиране на контузени играчи до лечебното заведение. Плътно до нашите тенисисти ще бъде отново лекарят на националния ни отбор проф. Георги Попов, началник на Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Софиямед“, болница също от групата на „Булфарма“.

Ако победят в предстоящия мач, „лъвовете“ ще се борят през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата Австрия - Япония.

Екипите на УМБАЛ „Пълмед“ и УМБАЛ „Софиямед“ стискат палци на нашите тенисисти и им пожелават да затвърдят успеха си от миналата година в тази надпревара за Световната група на Купа „Дейвис“.

