Черни облаци надвисват над ЦСКА

Голяма беда може да сполети ЦСКА в битката за най-реалистичния трофей този сезон – Купата на България. Един от твърдите титуляри на "червените" може да пропусне домакинството на ЦСКА 1948, което ще се играе във вторник от 18:00 часа на националния стадион "Васил Левски". Победителят се решава в един мач, а през есента хората на Иван Стоянов беше удариха "червените" на този стадион с 1:0 за първенство.

Сега левият краен защитник на ЦСКА Анжело Мартино трябва да е максимално внимателен в днешния сблъсък с Арда, за да бъде на разположение на Христо Янев и за ключовия 1/4-финал с ЦСКА 1948. Аржентинецът, привлечен през лятото от Нюелс Олд Бойс, натрупа 4 жълти картона през есента и при следващо официално предупреждение ще бъде наказан един мач. Както е известно, след днешното домакинство на Арда за армейците предстоят две срещи с ЦСКА 1948 – за купата във вторник на „Васил Левски“ и първенството в събота от 14:45 часа в Бистрица.

ЦСКА привлече конкурент на Мартино през зимата, като в Борисовата градина от Ботев Пд се завърна червеният юноша Андрей Йорданов. През есента резерва на аржентинския ляв бек беше Сейни Санянг, но младият гамбиецът така и не успя да се превърне в негова реална алтернатива и ще прекара пролетта като преотстъпен в Ботев Враца, пише Тема спорт. Йорданов вече пропусна един мач през сезона заради натрупани жълти картони, като получи петото си официално предупреждение именно срещу ЦСКА при драматичната победа на тима с 2:1 над канарчетата през ноември.

Най-често декорираният футболист при армейците е Бруно Жордао, който вече е със 7 жълти картона и при още два ще трябва да изтърпи санкция за две срещи.

