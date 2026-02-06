Български полуфинали на кортовете в САЩ

Българските тенисисти записаха силни резултати на турнирите на Международната федерация по тенис в САЩ, след като Лиа Каратанчева и Диан Недев се класираха за полуфиналите на двойки в различни надпревари.

На турнира на твърда настилка в Орландо с награден фонд 60 хиляди долара Каратанчева, част от националния отбор на България за „Били Джийн Кинг Къп“, достигна до полуфиналите заедно с украинката Анита Сахдиева. Поставените под номер 4 в схемата спечелиха без игра, след като съперничките им Ема Бургич и Олга Говорцова се отказаха. В спор за място на финала двете ще се изправят срещу американките Анна Роджърс и Алана Смит. Каратанчева вече има седем титли на двойки от турнирите на ITF в своята кариера.

Успех записа и Диан Недев, който се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Палм Коуст с награден фонд 15 хиляди долара. Българинът и сръбският му партньор Алекса Чирич отстраниха на четвъртфиналите четвъртите поставени Рийс Фалк и Жоао Витор Сеолин след победа с 6:4, 7:5. В полуфиналния сблъсък Недев и Чирич ще срещнат водачите в схемата Томазо Компанучи и Мануел Салво.

