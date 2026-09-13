Български полуфинали на кортовете в САЩ
Каратанчева и Недев достигнаха до топ 4 на двойки в Орландо и Палм Коуст
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Каратанчева и Недев достигнаха до топ 4 на двойки в Орландо и Палм Коуст
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Така ще бъде до следващото решение
Този уикенд (11 - 12 юни) от 10.30 ч. в комплекс „Спортна София" в Зона Б5 ще се състоят спортни игри за популяризиране на спорта като средство за соц...
Два европейски квалификационни турнира по футбол ще се проведат във ваканционно селище Албена през април. Всички срещи ще се играят на стадиони 1 и 3...
За сериозен проблем два месеца преди лицензирането за Европа алармира Проспорт. Досегашният лицензионен мениджър на БФС напусна длъжността. От днес Ва...
Над $101 милиарда са приходите на гейм индустрията само за миналата година - През 1972 г. Нолан Бушнел пръв започва да печели с Pong!- През 2014 г. х...
Кърджали ще бъде домакин на два турнира по плажен волейбол през август. Първо на 19 и 20 този месец ще се проведе надпреварата при подрастващите юноши...