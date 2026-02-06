Лукман блесна, Атлетико смаза Бетис и влезе в полуфиналите

Атлетико Мадрид се класира за полуфиналите на Купата на Испания след разгромна победа с 5:0 като гост над Бетис, а новото нигерийско попълнение Адемола Лукман отново беше в центъра на събитията. Нападателят се отчете с гол и асистенция и показа, че се адаптира бързо към испанския футбол, като водеше атаките на мадридчани с увереност и скорост.

Гостите започнаха двубоя на много високи обороти и още в 12-ата минута откриха резултата. След ъглов удар на Коке на далечната греда Давид Ханцко надскочи защитата и с глава прати топката във вратата за 0:1, като рано пречупи настроението по трибуните на стадион „Ла Картуха“.

В 30-ата минута резултатът стана 0:2 след бърза атака и ниско центриране на Матео Руджери, намерило на чиста позиция Джовани Симеоне, който без колебание преодоля вратаря Адриан Сан Мигел. Само седем минути по-късно Лукман се намеси решително, отне топката в собствената половина, започна сам контраатака, комбинира с Пабло Бариос и с техничен удар до лявата греда направи 0:3.

След почивката темпото спадна, но Атлетико продължи да наказва всяка грешка. В 62-ата минута Лукман отново беше в основата на попадение, като увлече двама защитници и подаде на Антоан Гризман, който покачи на 0:4. Седем минути преди края резервата Тиаго Алмада оформи крайното 0:5, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле.

С този успех Атлетико си осигури място сред четирите най-добри, където вече са още Реал Сосиедад, Атлетик Билбао и Барселона, а формата на мадридчани ги превръща в един от основните фаворити за трофея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com