Реал Сосиедад срази Атлетико и грабна Купата на краля след дузпи
Баските триумфираха във финалния трилър след 2:2 и 4:3, вратарят Мареро стана герой
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Баските триумфираха във финалния трилър след 2:2 и 4:3, вратарят Мареро стана герой
Каталунците са пред мисия невъзможна след разгрома в Мадрид
Туриентес наказа „Сан Мамес“, реваншът е на 4 март
Нигериецът с гол и асистенция при 5:0 в Севиля
Сосиедад и Атлетик елиминираха Алавес и Валенсия и вече гледат към трофея
След като спечели с 2:0 при визитата на Бургос
Бургос поднесе нова изненада, като отстрани Хетафе
Мачовете от 1/16-финалите ще се играят между 16 и 18 декември
Първите мачове ще се играят 26 февруари
Безпроблемна победа с 5:0 срещу четвъртодивизионния Депортива Минера
В момента богатото портфолио от права за спортни събития на MAX Sport включва редица интригуващи първенства и турнири от света на спорта, като УЕФА Ша...
Мирандес отстрани и Виляреал, стигна до полуфиналите
Боатенг дебютира за каталунците
Каталунците продължават в турнира на Краля
Финалът за купата на Краля между "Барселона" и "Севиля" се превърна в мач номер едно в Испания за сезона. Двубоят, спечелен от каталунците с 2:1, е би...
Феновете на "Барселона" измислиха как да преодолеят забраната да развяват каталунските флагове на финала за Купата на Испания на мадридския "Висенте К...
"Севиля" се класира за финала в турнира за Купата на Краля в Испания, където ще се изправи срещу "Барселона". Снощи "Севиля" направи 2:2 в реванша ср...
За разлика от нашия Изпълком в Испания бяха безкомпромисни към "Реал". След като Кралския клуб беше изхвърлен от турнира за Купата на краля от Комисия...
Финалът за Купата на Краля между "Барселона" и "Атлетик" Билбао ще се играе на 30 май на стадиона на каталунците - "Камп Ноу", информира BBC Sport. О...
Арестуваха играч на "дюшекчиите" по време на дербито В цирк се превърна четвъртфиналният реванш за Купата на Краля в Испания между "Атлетико" и "Барс...