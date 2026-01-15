Валенсия стигна до четвъртфиналите за Купата на Краля

Валенсия се класира за четвъртфиналната фаза на Купата на Краля, след като спечели с 2:0 при визитата на Бургос.

“Прилепите” поведоха с 1:0 в 10-ата минута. След центриране от корнер в наказателното поле на Бургос, Рубо с глава вкара топката във вратата на Руис.

Домакините можеха да изравнят резултата в 27-ата минута, но ударът на Матео Мехия не беше точен.

Столе Димитриевски се наложи да се намесва в 49-ата минута, спасявайки удар на Давид Байестерос.

Валенсия вкара втори гол в 50-ата минута чрез Умар Садик.

Кевин Апин можеше да върне интригата в мача в 62-ата минута, но се получи рикошет и топката излезе в корнер.

В добавеното време на двубоя Арно Данжума пропусна идеална възможност, за да вкара трети гол във вратата на Бургос.

Така Валенсия се класира за четвъртфиналите заедно с отборите на Реал Сосиедад, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид, Бетис, Албасете и Алавес.

