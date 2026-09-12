Браво! Българин се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън
18-годишният Димитър Кисимов е поставен под №9 в схемата
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18-годишният Димитър Кисимов е поставен под №9 в схемата
Отново доказа, че е човекът, който променя историята след кратък разговор с Бога
Изкупиха за ден топместата за финала, струват по 4 милиона долара
Съперник на африканците ще бъде победителят от срещата между Франция и Парагвай
Вила разгроми Болоня, Форест оцеля срещу Порто, а Брага сломи Бетис след обрат
Два сблъсъка ще решат полуфиналистите, а пасив от два гола поставя под напрежение грандовете
Тази вечер са две срещи
Състезателят ни не остави капка съмнение в превъзходството си
Испанци и украинци оцеляха след реваншите, а АЗ и Страсбург също намериха място на четвъртфиналите
Поредна победа за Габриела и Стефани
Националката ни стигна до четвъртфиналите на двойки в Уестън
След като спечели с 2:0 при визитата на Бургос
Сърбинът имаше тежка битка срещу австралиеца Алекс де Минор
Има и по-скромни отбори, които продължават
След реванш срещу Бенфика в Испания
31-годишният пловдивчанин пропиля ранен пробив аванс и допусна обрат в първия сет
"Сините" ще гостуват на Черно море (Варна)
Ноле се класира за четвъртфиналите в Бризбейн
В турнира останаха общо осем отбора
Излизат Англия срещу Швейцария и Нидерландия срещу Турция