Английска доминация в Лига Европа! Два отбора стигнаха до полуфиналите

Астън Вила, Нотингам Форест и Спортинг Брага се класираха за полуфиналите в Лига Европа и се присъединиха към Фрайбург. С това се очерта и пълната картина на следващата фаза, в която два английски отбора ще се изправят един срещу друг. Така Англия със сигурност ще има финалист в турнира. Другият полуфинал ще противопостави Брага и Фрайбург.

Астън Вила-Болоня

На „Вила Парк“ Астън Вила разгроми Болоня с 4:0 и продължи напред с общ резултат 7:1. Домакините решиха всичко още преди почивката, когато реализираха три попадения чрез Оли Уоткинс, Емилиано Буендия и Морган Роджърс, който междувременно пропусна и дузпа при резултат 1:0.

През втората част тимът не намали темпото, а Езри Конса оформи крайния резултат. Отборът на Унай Емери демонстрира пълен контрол и безапелационно затвърди превъзходството си в сблъсъка.

Нотингам Форест-Порто

На „Сити Граунд“ Нотингам Форест победи Порто с 1:0 и си осигури място на полуфиналите с общ резултат 2:1. Срещата бе решена още в самото начало след червен картон за Ян Беднарек в шестата минута заради грубо нарушение срещу Крис Ууд.

С числено предимство домакините поведоха бързо чрез Морган Гибс-Уайт в 12-ата минута. До края Форест контролираше мача, но не стигна до второ попадение. Порто също създаде опасности, но на два пъти гредата спаси домакините от изравняване.

Бетис-Спортинг Брага

Спортинг Брага се класира след зрелищна победа с 4:2 като гост на Бетис и общ резултат 5:3. Домакините започнаха силно и поведоха с два бързи гола чрез Антони и Абде Езалзули, като трето попадение на Езалзули бе отменено заради засада.

В края на първото полувреме Пау Виктор върна интригата, а след почивката Брага направи пълен обрат. Витор Карвальо и Рикардо Орта от дузпа изведоха гостите напред, преди Горби да оформи крайното 4:2 с удар от воле.

Реванши от четвъртфиналите в Лига Европа:

Селта Виго - Фрайбург - 1:3 (0:3)

Астън Вила - Болоня - 4:0 (3:1)

Нотингам Форест - Порто - 1:0 (1:1)

Бетис - Спортинг Брага - 2:4 (1:1)

Двойки за полуфиналите:

Фрайбург - Спортинг Брага

Нотингам Форест - Астън Вила

