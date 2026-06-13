Брага удари Фрайбург в края, Нотингам пречупи Вила в битка без милост
Драма до последната минута в Лига Европа, късни голове и спорна дузпа решиха първите полуфинали
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Драма до последната минута в Лига Европа, късни голове и спорна дузпа решиха първите полуфинали
Форест срещу Вила и Брага срещу Фрайбург в полуфинални битки без право на грешка
Вила разгроми Болоня, Форест оцеля срещу Порто, а Брага сломи Бетис след обрат
"Сините" отиват в Лигата на конференциите