Брага удари Фрайбург в края, Нотингам пречупи Вила в битка без милост

Спортинг Брага постигна драматична победа с 2:1 над Фрайбург в първия полуфинал от Лига Европа, след гол в добавеното време, а Нотингам Форест надви Астън Вила с 1:0 в изцяло английския сблъсък. И двата мача предложиха напрежение до последните секунди и оставиха интригата напълно отворена преди реваншите.

Решаващите моменти дойдоха късно, а в Англия победата беше подпечатана от спорно отсъждане след намеса на ВАР. Така битката за финала влиза в решителна фаза със минимални преднини.

Брага започна мача по-активно въпреки сериозните кадрови проблеми, като четирима титуляри липсваха, а капитанът Рикардо Орта напусна терена още преди почивката заради травма. Домакините откриха резултата още в 8-ата минута, когато Демир Тъкназ се възползва от груба грешка в защитата на германците и реализира след асистенция на Виктор Гоме.

Фрайбург реагира бързо и успя да изравни в 16-ата минута, когато Ян-Никлас Бесте проби и подаде към Винченцо Грифо, който завърши атаката за 1:1. Малко по-късно германците оцеляха след пропусната дузпа, след като вратарят Ноа Атуболу спаси удара на Родриго Салазар в добавеното време на първата част.

След почивката гостите взеха инициативата и създадоха няколко опасни положения, но вратарят Хорничек се намеси решително. Въпреки натиска на германците, развръзката дойде в самия край, когато Витор Карвальо засече центриране, Атуболу не реагира убедително, а Мао Йепи Доргеле довкара за 2:1 и даде аванс на Брага.

Снимка: Клубен сайт на Астън Вила

В другия полуфинал Нотингам и Астън Вила предложиха равностоен сблъсък с малко чисти положения. Двата отбора дълго време не успяваха да наложат контрол, като пропуски направиха Игор Жезуш преди почивката и Оли Уоткинс след нея.

Решаващият момент дойде в 71-ата минута след спорна ситуация, първоначално отсъдена като аут, но преразгледана чрез ВАР. Съдията Жоао Пинейро видя игра с ръка на Люка Дин и отсъди дузпа, реализирана от Крис Ууд, която се оказа достатъчна за победата на домакините.

Реваншите обещават още по-голямо напрежение, тъй като и в двата сблъсъка разликата остава минимална, а изходът напълно отворен.

Турнир на УЕФА Лига Европа, полуфинали – първи срещи:

Брага (Португалия) – Фрайбург (Германия) 2:1

Нотингам (Англия) – Астън Вила (Англия) 1:0

*реваншите ще се играят на 7-и май

Финалната среща за трофея е на 20-и май в Истанбул

