Астън Вила прегази Фрайбург и превзе крепостта Европа
Англичаните удариха с 3:0 в Истанбул, върнаха се на европейския връх след 44 години и си осигуриха нова Шампионска лига
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Англичаните удариха с 3:0 в Истанбул, върнаха се на европейския връх след 44 години и си осигуриха нова Шампионска лига
Поражението с 2:3 не извади тима от битката за Лигата на конференциите
Драма до последната минута в Лига Европа, късни голове и спорна дузпа решиха първите полуфинали
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Фрайбург. Любимецът на феновете на "Левски" Гара Дембеле вече е свободен агент. Нападателят и Фрайбург прекратиха трудовите си взаимоотношения по взаи...