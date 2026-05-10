Фрайбург се спъна в Хамбург, но мечтата за Европа още е жива

Фрайбург допусна болезнено поражение с 2:3 като гост на Хамбургер ШФ в предпоследния 33-и кръг на Бундеслигата. Въпреки това тимът от едноименния град продължава да държи съдбата в собствените си ръце в битката за място в Лигата на конференциите.

Кръг преди края тимът е седми с 44 точки и остава пред Айнтрахт Франкфурт и Аугсбург, които са само на точка зад него. За да си гарантира европейско участие през следващия сезон, Фрайбург трябва да победи РБ Лайпциг в последния кръг. Съществува и още по-интересен сценарий - ако германският тим спечели Лига Европа срещу Астън Вила и се класира за Шампионската лига, мястото за Лигата на конференциите ще отиде при осмия в крайното класиране.

Хамбургер ШФ, който вече си осигури оставането в елита, откри резултата в 14-ата минута. Алберт Гронбаек опита подаване към Алберт Самби Локонга, но топката беше пресечена от Бакари Джата, който без колебание я прати в мрежата. Радостта на домакините обаче трая кратко. По-малко от две минути по-късно Игор Матанович засече центриране на Лукас Кюблер и с мощно воле възстанови равенството.

След почивката Хамбург отново натисна и в 64-ата минута Лука Вушкович реализира великолепен гол от пряк свободен удар с плътен шут по земя. Само три минути по-късно Фабио Балде покачи на 3:1 и изглеждаше, че всичко е решено. Фрайбург все пак върна интригата в 87-ата минута с втори гол на Матанович, но времето не стигна за пълен обрат.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 33-ия кръг на Бундеслигата:

Хамбургер ШФ-Фрайбург 3:2

По-късно днес:

Кьолн-Хайденхайм

Майнц-Унион Берлин

От петък:

Борусия Дортмунд-Айнтрахт 3:2

От събота:

Аугсбург-Борусия Мьонхенгладбах 3:1

Хофенхайм-Вердер Бремен 1:0

РБ Лайпциг-Санкт Паули 2:1

Щутгарт-Байер Леверкузен 3:1

Волфсбург-Байерн Мюнхен 0:1

Байерн е шампион с 86 точки, следван от Борусия Дортмунд със 70 и РБ Лайпциг с 65. Щутгарт и Хофенхайм са с по 61 точки, а Байер Леверкузен е шести с 58.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com