Златна България във Варна! Нашите гимнастици превзеха Световната купа

Българските гимнастици завършиха по впечатляващ начин участието си в Световната купа по спортна гимнастика във Варна, след като в последния ден от надпреварата спечелиха още три медала и приключиха турнира с общо четири отличия - два златни и два сребърни. Родната публика в зала „Конгресна“ стана свидетел на силни изпълнения, емоционални финали и нови поводи за гордост в българската гимнастика.

Големият герой на деня беше Даниел Трифонов, който триумфира на висилка и донесе второ злато за България. Състезателят на Левски-Спартак буквално накара залата да избухне след отлично изиграното си съчетание, оценено с 13,666 точки. Именно висилката е уредът, на който Красимир Дунев спечели олимпийско сребро в Атланта през 1996 г., а сега Трифонов върна блясъка на българската школа именно там.

Възпитаникът на треньора Илия Янев стигна и до втори медал в турнира, след като взе сребро на прескок. Малка неточност при приземяването във втория опит го лиши от титлата, но с общ резултат от 14,083 точки българинът заслужено се качи на почетната стълбичка. Победител стана Чун Чън NG от Малайзия с минимална преднина и оценка от 14,183 точки.

Третото отличие за България донесе Йоан Иванов, който завърши втори на успоредка с 13,866 точки. Силното му изпълнение му осигури сребърен медал, а шампион стана турчинът Алтан Доган с 14,166 точки. В същия финал Йордан Александров остана осми, след като допусна грешка в съчетанието си и получи 11,933 точки.

При жените Никол Стоименова нямаше ден и след две падания от гредата завърши на деветото място с 9,666 точки. Българката участва на финала с домакинска квота, след като също беше девета в квалификациите.

Още вчера България получи първия си златен медал, след като Давид Иванов спечели титлата на кон с гривни и даде тон за силното представяне на домакините във Варна.

В турнира България участва с общо 15 състезатели, а представянето на националите остави отлични впечатления и показа, че родната спортна гимнастика отново има поводи за сериозен оптимизъм.

