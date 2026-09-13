Златна България във Варна! Нашите гимнастици превзеха Световната купа
Два златни и два сребърни медала донесоха българските състезатели пред родна публика
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Два златни и два сребърни медала донесоха българските състезатели пред родна публика
Давид Иванов направи блестящо съчетание и остави Макс Уитлок далеч назад
Давид Иванов триумфира на Световната купа по спортна гимнастика в Баку
Байлс даде странна подкрепа на съпруга си
Той коментира прословутия жест на неговия съперник, който му вдигна ръката на Игрите в Атина през 2004 г.
Някои се раждат със златна лъжичка в устата, а други тръгват от нулата и сами си извоюват не един, а тридесет златни медала. Симон Байлс е ср...
Отнеха медал на Бърбосу, президентът скочи
Емилиян Костадинов спечели сребърен медал в шестобоя
Българинът получи оценка от 13.700 точки
Министерството ще покрие щетите по разбитата зала за гимнастика на "червените"
Йордан Александров е трети на успоредка
Участват XV международен турнир "Любчо Солачки"
Неприятен инцидент сполетя световната шампионка по спортна гимнастика в многобоя Симон Байлс. 17-годишната американка защити титлата си на шампионата...
София. Българските юноши се представиха отлично в квалификациите на Европейското първенство по спортна гимнастика в столичната „Арена Армеец". В конку...
С патерици се върна националката по спортна гимнастика Валентина Рашкова в з. "Арена Армеец". Само 4 дни след като счупи бедрената си кост на левия кр...
Йордан Йовчев и Красимир Дунев лично изпробвали уредите за европейското първенство по спортна гимнастика В София. "Да ви призная. През нощта, към 2,00...
Двама от основните ни национали Велислав Вълчев и Ярослав Вовк отпадат от състава за европейското първенство по спортна гимнастика поради контузии. Ша...
Националите по спортна гимнастика продължават подготовката си за европейското първенство на новите уреди, които ще се ползват и на шампионата. Надпре...
София. Медии от цял свят идват в София за европейското първенство по спортна гимнастика. Над 40 журналисти от 15 държави вече потвърдиха присъствието...
Благоевград. Заместник-министърът на спорта Йордан Йовчев е официален гост на Десетия юбилеен международен турнир по спортна гимнастика в Благоевград....