България ликува със злато на Световната купа по гимнастика

Състезателят ни Давид Иванов донесе златен медал за България във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Българският национал направи изключително съчетание и получи най-високата оценка в състезанието - 14.633 точки.

Силното му представяне остави далеч зад него дори трикратния олимпийски шампион Макс Уитлок. Така Иванов затвърди отличната си форма след титлата, която спечели по-рано през сезона в Баку.

Блестящо изпълнение донесе титлата

Шампионът от турнира в Баку изигра почти безупречно съчетанието си на кон с гривни и впечатли съдиите както със трудността, така и със стабилното изпълнение.

Иванов получи 6.0 за трудност и 8.633 за изпълнение, което оформи крайния резултат от 14.633 точки - най-високият във финала.

Макс Уитлок остана последен

Голямата сензация във финала беше представянето на британската легенда Макс Уитлок. Трикратният олимпийски шампион допусна грешка в съчетанието си и остана едва осми с 11.800 точки.

Така българинът не само спечели златото, но и категорично изпревари един от най-големите гимнастици в света.

Димитров остана близо до медалите

На финала на земя Димитър Димитров не успя да стигне до отличията. Българският национал допусна грешки при приземяванията, които понижиха оценката му.

Състезателят на ЦСКА завърши пети с 13.133 точки, след като получи 5.2 за трудност, 8.033 за изпълнение и 0.1 наказание.

Титлата на земя спечели белгиецът Виктор Турникурт с 13.466 точки.

Още петима българи на финалите

България ще има сериозно присъствие и във финалите в неделя. Даниел Трифонов ще участва на прескок и висилка, а Йоан Иванов и Йордан Александров ще спорят за медалите на успоредка.

При жените Никол Стоименова ще представя страната ни на греда.

Финалите започват в 14:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна, като входът за зрителите е свободен.

По-рано през деня министърът на младежта и спорта Енчо Керяков официално откри Световната купа.

