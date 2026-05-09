Ливърпул изпусна Челси в зрелище с отменени голове

Отборите на Ливърпул и Челси завършиха 1:1 в напрегнат двубой от 36-ия кръг на Висшата лига, игран на "Анфийлд". Срещата предложи ранни голове, отменени попадения след намеса на ВАР и сериозно напрежение в битката за местата, даващи право на участие в европейските турнири.

Мърсисайдци пропуснаха шанс да затвърдят мястото си в топ 5, а Челси продължи серията си без победа в шампионата. И двата отбора имаха възможности да стигнат до успеха, но в крайна сметка поделиха точките.

Ранни голове разпалиха дербито

Ливърпул започна по-силно и поведе още в шестата минута. Райън Гравенберх се разписа след асистенция на Нгумоа и взриви трибуните на "Анфийлд".

Челси обаче постепенно се върна в мача и в 35-ата минута Енцо Фернандес възстанови равенството. Само три минути по-късно аржентинецът отново се озова в отлична позиция, но вратарят Мамардашвили успя да спаси удара му.

ВАР отмени два гола

След почивката драмата продължи. Коул Палмър прати топката във вратата на Ливърпул и изглеждаше, че Челси прави пълен обрат, но ВАР отмени попадението заради засада на Кукурея.

Малко по-късно и Ливърпул видя свой гол отменен. Къртис Джоунс се разписа в 58-ата минута, но и неговото попадение не беше признато заради засада.

Натиск и пропуски до края

Мърсисайдци натиснаха сериозно в последната част на двубоя. Доминик Собослай беше близо до победен гол, но ударът му срещна гредата.

Ливърпул изпитваше и кадрови проблеми. Германският национал Флориан Вирц пропусна срещата заради стомашно разстройство. Полузащитникът е бил болен през седмицата и не е тренирал пълноценно, което е принудило Арне Слот да го остави извън групата.

Битката за Европа остава отворена

С точката Ливърпул направи нова крачка към участие в Шампионската лига. "Червените" остават четвърти и имат седем точки аванс пред шестия Борнемут, който е и с мач по-малко.

Положението при Челси остава далеч по-напрегнато. Лондончани вече повече от два месеца нямат победа във Висшата лига и са девети с 49 точки. Въпреки слабата серия тимът все още пази надежди за класиране в европейските турнири.

