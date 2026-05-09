Леванте възкръсна с луд обрат срещу Осасуна

Леванте победи Осасуна с 3:2 в двубой от 35-ия кръг на испанската Ла Лига и запази шансовете си за спасение. Домакините изоставаха с 0:2 още до 11-ата минута, но успяха да стигнат до впечатляващ обрат, завършил с победен гол в последните секунди. Осасуна доигра срещата с човек по-малко след червен картон още преди почивката. Успехът остави Леванте само на точка зад Севиля, който е първият тим над зоната на изпадащите.

Кошмарното начало за домакините дойде още в третата минута, когато Джереми Толян си отбеляза автогол и даде аванс на Осасуна. Само осем минути по-късно Анте Будимир удвои преднината на гостите и сериозно разклати трибуните във Валенсия.

Леванте обаче реагира светкавично и върна интригата още преди почивката. Виктор Гарсия се превърна в герой за домакините, след като реализира два гола само в рамките на три минути - в 35-ата и 37-ата минута.

Проблемите за Осасуна станаха още по-големи в края на първото полувреме, когато вратарят Серхио Ерера получи директен червен картон и остави отбора си с човек по-малко.

След почивката домакините натиснаха сериозно в търсене на пълния обрат, а драмата достигна връхната си точка в последната минута. Карл Ета Ейонг се разписа за 3:2 и взриви стадиона със победното попадение.

С успеха Леванте остана на 18-ото място, но вече е само на точка зад Севиля в битката за оставане в елита. Осасуна е десети с 43 точки и почти изгуби шансове да се намеси в борбата за европейските турнири.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Леванте-Осасуна 3:2

Днес:

Елче-Алавес

Севиля-Еспаньол

Атлетико Мадрид-Селта Виго

Реал Сосиедад-Бетис

Утре:

Майорка-Виляреал

Атлетик Билбао-Валенсия

Овиедо-Хетафе

Барселона-Реал Мадрид

В понеделник:

Райо Валекано-Жирона

Барселона води в класирането с 88 точки, следван от Реал Мадрид със 77, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 53, Селта Виго с 47 и други.

