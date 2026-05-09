Дортмунд удари Айнтрахт след зрелищен обрат у дома

Борусия Дортмунд се наложи над Айнтрахт Франкфурт с 3:2 в двубой от 33-ия кръг на Бундеслигата и затвърди второто си място в крайното класиране. Гостите поведоха още във втората минута, но "жълто-черните" стигнаха до пълен обрат още преди почивката.

Успехът е пореден силен завършек на сезона за тима от Дортмунд, който вече си осигури участие в Шампионската лига. За Айнтрахт поражението може да се окаже тежък удар в битката за европейските турнири.

Футболистите от Франкфурт шокираха домакините още в началото, когато Йълмъз Узун се възползва от колебание в защитата и откри резултата. Ранният гол даде самочувствие на гостите, които в първите минути изглеждаха по-опасният отбор.

Натискът на Дортмунд обаче постепенно се засили и в края на първото полувреме домакините обърнаха развоя само за четири минути. Първо Серу Гираси възстанови равенството, а малко след това Нико Шлотербек направи 2:1 и прати трибуните на "Сигнал Идуна Парк" в еуфория.

След почивката Борусия продължи да диктува темпото и в 72-рата минута Самуеле Инасио реализира трето попадение, което практически реши срещата. Дортмунд вече за пети път в последните осем сезона ще приключи кампанията на второ място в германския елит.

Айнтрахт все пак върна интригата в последните минути, когато Йонатан Буркард намали на 2:3. Времето обаче не стигна на гостите да стигнат до точка, а поражението остави отбора на осмо място с 43 точки.

Напрежението за тима от Франкфурт остава огромно преди последния кръг. При победа на Фрайбург над Хамбургер ШФ в неделя Айнтрахт ще остане извън европейските клубни турнири след шест поредни участия.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 33-ия кръг на Бундеслигата:

Борусия Дортмунд-Айнтрахт Франкфурт - 3:2

Днес:

Аугсбург-Борусия Мьонхенгладбах

Хофенхайм-Вердер Бремен

РБ Лайпциг-Санкт Паули

Щутгарт-Байер Леверкузен

Волфсбург-Байерн Мюнхен

Утре:

Хамбургер ШФ-Фрайбург

Кьолн-Хайденхайм

Майнц-Унион Берлин

Байерн е шампион с 83 точки, следван от Дортмунд със 70, РБ Лайпциг с 62, Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм с 58, Фрайбург с 44, Айнтрахт Франкфурт с 43 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com