Дортмунд удари Айнтрахт след зрелищен обрат у дома
"Жълто-черните" обърнаха мача още преди почивката, а Франкфурт е все по-близо до отпадане от Европа
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"Жълто-черните" обърнаха мача още преди почивката, а Франкфурт е все по-близо до отпадане от Европа
4:0 у дома прати жълто-черните в елита за 11-ти пореден сезон
Минимална загуба с 0:1 разклати амбициите на „жълто-черните“ в решителен етап
На Общото събрание на клуба
Борусия Дортмунд бе близо до изравняване, но не го постигна
Реал Мадрид сега насочва вниманието си към Пари Сен Жермен
Магическият обрат в кариерата на Серу Гираси
"Каталунците" се класираха на полуфиналите
Какво става с Рами Бенсебайни
Първа победа за клуба
„Кралете“ събраха 6 точки и заема 11-о място в общата таблица
Двамата бяха във ВИП ложата на "Олимпиащадион"
Каква е причината
Германците съкрушиха французите
Футболистът прекара последните 12 години при "жълто-черните"
Нови спекулации около бъдещето му
След първия полуфинален мач между двата отбора
„Жълто-черните“ спечелиха с 4:2 на своя стадион „Сигнал Идуна Парк“
В първи им четвъртфинален мач на Шампионската лига
В следващия кръг от групата Дортмунд ще гостува на Милан на 28 ноември